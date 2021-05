L'Igualada femení tanca un magnífic any amb victòria

L'Igualada femení HCP, va tancar una espectacular temporada amb un mínim triomf a la pista del CP Alcorcón (2-3). Les jugadores igualadines van començar amb un gran encert i es van col·locar amb un favorable 0-2. Les madrilenyes van reaccionar per empatar a la represa. Miret va posar el definitiu 2-3 per tancar un any en l'onzè lloc.