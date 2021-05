Manresa i Vilassar es contraresten

El Centre d'Esports Manresa va signar al Municipal Xevi Ramon de Vilassar de Mar el dotzè empat en els 24 partits de competició oficial que ha disputat aquesta temporada, entre la primera i la segona fase del grup 5è de Tercera Divisió.

La novetat d'aquesta igualada entre Vilassar i Manresa (0 a 0) és que va ser del tot justa i que reflecteix perfectament com la intensitat d'ambdues formacions i les excel·lents prestacions dels seus sistemes defensius van contrarestar els arguments ofensius de l'oponent i van propiciar l'empat final sense gols. No endebades, entre els dos equips, només van generar tres aproximacions perilloses a porteria en tot el partit.

Però com que l'equilibri de forces és la nota més característica del desenvolupament de les quatre primeres jornades d'aquesta Fase de Classificació per a les Eliminatòries d'Ascens a Segona Divisió RFEF, les possibilitats de maresmencs i bagencs d'aconseguir el segon lloc i d'accedir a l'anhelada fase decisiva resten intactes quan només falten dos partits per al final d'aquest segon cicle competitiu. Una dada il·lustra aquest fet. Dels 12 partits disputats fins ara en aquestes quatre jornades, vuit amb registrat taules. En conseqüència, cinc dels sis equips del grup opten a la segona posició, separats només per dos punts, oimés després de la inesperada victòria de la UE Castelldefels al feu de la UE Sant Andreu (1 a 2). Disposen d'un avantatge mínim el segon i el tercer classificats, CP San Cristóbal i UE Vilassar de Mar, que en sumen 34; els segueixen a només un punt el CE Manresa i la FE Grama, mentre que la UE Castelldefels n'acumula 32.

Per tant, ara sí, els manresans afrontaran, diumenge vinent, al Congost, contra la UE Sant Andreu (12 h) un partit cabdal per arribar a l'última jornada amb opcions de classificar-se per a les eliminatòries.

Relleu en el domini a l'equador

L'equip vilassarenc va fer prevaldre el fet de jugar com a local a l'inici del partit. Esperonats pels seus aficionats, els jugadors d'Alberto Aybar Peque van fer-se amb la possessió de la pilota i la iniciativa ofensiva i van mantenir controlat el tempo de la confrontació fins a l'equador del primer acte contra un conjunt manresà que va exhibir concentració i una excel·lent disposició en defensa.

La primera aproximació perillosa la van protagonitzar els jugadors de Ferran Costa. Uri Pérez va obrir una escletxa en la defensa vilassarenca per la banda dreta i va assistir Marc Cuello per tal que el migcampista rematés per sobre el travesser de la porteria d'Alberto Román. La rèplica dels locals es va produir nou minuts després. Alí El Harrak va protagonitzar una bona acció individual com a extrem esquerre que va culminar amb un xut ras i creuat quan quasi ja no disposava d'angle per rematar a porteria. L'acció va inquietar inicialment Marc Vito, però la pilota ni tan sols va creuar la línia de fons. Va sortir del camp per la línia de banda contrària.

El migrat bagatge ofensiu de la primera part, del partit i d'ambdós equips es va completar al minut 22. Una passada d'Uri Pérez va permetre Noah penetrar amb avantatge a l'àrea local i xutar arran del pal.

La segona meitat va ser una còpia quasi exacta de la primera. Només tres circumstàncies van ser diferents. El domini inicial del Vilassar només va durar vuit minuts. La possessió de la pilota per part del Manresa es va accentuar amb el pas del temps fins a monopolitzar-la, això sí, sense cap mena de profunditat. I les rematades a porteria van ser inexistents. Per tant, en aquest context, el sorprenent hauria estat un resultat diferent a l'empat final sense gols.