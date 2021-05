El Martorell remunta davant l'Alcarràs i creu amb la gesta

Segona victòria consecutiva del Martorell després d'obtenir una espectacular remuntada a la segona meitat enfront de l'Alcarràs (4-2), rival directe per la permanència. Els jugadors entrenats per Albert Nualart van mostrar les seves armes en atac i van ser capaços de remuntar els dos gols inicials dels visitants per sumar tres punts vitals de la cara a la salvació. Amb aquest triomf els martorellencs es queden a quatre punts de la permanència.