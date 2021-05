Un partit trencat entre el segon i el tercer període

El Baxi Manresa no va poder superar l'estrebada del Coosur Betis entre el final del segon quart i el principi del tercer i va perdre, amb claredat, el segon partit disputat durant la setmana.

Atacs minvants i nova lesió

El partit va començar amb un triple de Janning, un 2+1 de Ndoye i una altra lesió, la de Makai Mason, que es va torçar el peu trepitjant TJ Campbell. Els primers minuts han estat de molt encert per les dues bandes, amb triples de Feldeine i de Kay per als locals i bàsquets d'Eatherton i Janning per als forans (11-9) abans que el pivot dels bagencs cometés la seva segona falta.

Veient els problemes amb els bases, el Baxi utilitzava diferents jugadors per pujar la pilota i buscava bloquejos cecs dels quals Janning va treure molt partit amb dos bàsquets iguals (13-11) malgrat una pèrdua visitant i un contraatac posterior de Feldeine (15-11). Jou va trobar després una bona posició per al 15-13 i va rebre posteriorment un tap de Jerome Jordan.

Els últims minuts del període van transcórrer amb errades dels dos equips, sobretot en els tirs exteriors, tallats per un triple d'Ouattara (18-13) i amb la tercera errada en el tir de Yankuba Sima.

Minimitzant pèrdues

El segon quart no va començar bé. Tot i un tir lliure de Hinrichs, el Baxi estava tou a la zona i, després d'una bomba de Borg, Jordan va atrapar un rebot en atac amb esmaixada que ha provocat que Pedro Martínez hagués d'aturar el partit amb 22-14. Mason, que ja havia tornat a pista segons abans, va respondre amb un bon tir, però el segon triple d'Ouattara va concedir la màxima diferència als bètics (25-16). Janning, amb el seu desè punt i segon triple, la va reduir (25-19).

El Betis dominava també el rebot ofensiu (6, per 6 de defensius del Baxi) i, tot i un bàsquet de Mason, Feldeine mantenia els vuit punts de distància, ampliats a onze amb un triple de Randle (32-21). Els manresans no trobaven ritme. Les pèrdues, fins i tot en l'inici del contraatac, se succeïen i només el retornat Eatherton contrarestava les esmaixades i els bàsquets fàcils sevillans (40-27). En el tram final, dos triples, d'Eatherton i posteriorment de Rafa Martínez, van donar vida a l'equip (43-35). L'expivot del Braunschweig va sumar l'onzè punt en deu minuts amb el 45-37, després d'un bàsquet inversemblant de Spires.

Sense idees, ni forces

La represa va ser caòtica, amb pèrdues i un triple d'Almazán i un 2+2 de Feldeine (51-37), a part de la tercera falta d'Eatherton. Mason reduïa amb un triple, però semblava que l'avantatge s'estabilitzava per damunt dels deu punts amb tirs lliures novament d'Almazán (53-40), malgrat un bàsquet amb tir lliure errat de Hinrichs (53-42).

El Betis tampoc no estava en el seu millor moment, però la falta d´encert del Baxi mantenia la diferència, eixamplada després amb tirs lliures de Campbell (55-42). Els atacs posteriors dels manresans s'estavellaven amb la defensa bètica i, a sobre, un bàsquet d'Ouattara i un 2+1 de Ndoye atorgaven la màxima diferència (60-42). A dos minuts per al final, el Baxi no més havia anotat set punts en el quart (61-44), la qual cosa mostrava la falta de frescor en atac demostrada en un final de possessió de Dani Garcia.

Massa lluny per remuntar

El partit ja semblava totalment sentenciat i encara més quan Ndoye ha retornat els vint punts de diferència. Però l'orgull i la qualitat de Rafa Martínez, amb dos triples de sprés de l'enèsim rebot en atac de Spires, ha escurçat el marcador fins al 71-55 amb gairebé set minuts per jugar.

Les desatencions defensives, com en un servei de fons aprofitat per Kay, es combinaven ara amb bons tirs, com un de Janning o el tercer triple gairebé seguit de Rafa (73-60). Però Feldeine tallava les esperances amb un 2+1, traient una falta a Mason (76-60). El santpedorenc estava fent un recital i assistia per a un nou triple d'Eatherton, però la potència interior bètica suposava una esmaixada d'Ouattara (78-63). L'intercanvi de bàsquets, no era suficient davant d'un altre bàsquet de l'ala ghanès i de dos de Hinrichs (80-67), però Janning donava opcions amb un triple a 2.40 (80-70). El Betis ha agafat por, però Janning i Mason ha errat dos tirs que hauria posat més pressió i un bàsquet de Nick Kay davant de l'ala de Minnesota ha deixat el duel gairebé liquidat (82-70) a poc més d'un minut per al final, eixamplat amb dos bàsquets més dels andalusos.