Patir molt per no perdre contacte

El Barça continua patint per treure els partits endavant. Ahir va ser molt superior en el joc al València, però errades d'atenció en defensa van provocar que no s'avancés primer, que hagués de remuntar després i que hagués de resistir al final. Queden dotze punts i falta una errada del Madrid, però també que els barcelonistes ho guanyin tot, un fet que no està del tot clar, vistos els últims partits.

L'equip de Koeman, preparat ahir per Schreuder, el seu segon, va pagar la falta de gol en una primera part que va dominar a pler. Els locals, amb defensa de cinc per primer cop, no van poder impedir una gran combinació que va finalitzar amb la passada enrere de De Jong i la rematada a fora de Pedri, amb tot a favor, al minut 2 de joc.

Els blaugrana, que ahir per fi duien la seva primera equipació a fora de casa, tenien el rival aculat i als 11 minuts haurien pogut marcar de nou en una falta lateral llançada per Messi. Araujo, amb tot a favor, va rematar de recte sobre el cos del porter neerlandès dels locals. El València es va despertar després d'una passada a ningú de Griezmann amb un xut creuat de Gayá i amb un tret de Racic massa fluix per a Ter Stegen. Va ser Jordi Alba qui va tenir les millors arribades fins al final. En una, va voler passar a un Messi envoltat quan hauria hagut de xutar i en l'altra, ni Griezmann, ni Pedri, van poder empènyer la pilota.

Moltes emocions

La represa no va poder començar pitjor. Ter Stegen s'empassa l'enèsim llançament de córner per no sortir amb contundència, tot i que va demanar falta de Correia, i Gabriel Paulista remata tot sol a gol. Tot seguit, el València va poder fer el segon, en una xut alt del mateix Correia.

Però el Barça va reaccionar. Primer, amb un penal per mans de Lato. Messi va xutar i Cillessen va parar, avançant-se de la línia de l'area. L'acció va seguir i les rematades de Busquets i Pedri van ser acabades de resoldre per l'argentí. Sense temps per a res més va arribar l'1-2, amb una centrada d'Alba, un cop de cap de De Jong que atura bé Cillessen però que Griezmann acaba d'aprofitar. I sis minuts més tard, el tercer, de Messi, per fi de falta directa, per damunt de la barrera i amb toc al pal abans d'entrar.

El duel semblava liquidat. Van arribar els canvis per tots dos equips i l'àrbitre no va indicar penal en unes mans de Diakhaby. Llavors, del no-res, va arribar el xutàs de Soler davant del qual Ter Stegen hauria pogut fer alguna cosa més. Set minuts, i quatre de descompte, de patiment, però tres punts que permeten pensar que l'errada gravíssima davant del Granada es pot resoldre encara.