El Solsona no resisteix amb deu homes i claudica amb el Can Vidalet

El Solsona no resisteix amb deu homes i claudica amb el Can Vidalet arxiu/oscar bayona

El Solsona va encaixar una segona derrota consecutiva després de perdre per la mínima en el complicat camp del Can Vidalet (2-1). El conjunt solsoní va disputar tota la segona meitat amb un jugador menys per l'expulsió amb targeta vermella directa del visitant Múrcia. L'equip de casa va sortir més fort en els primers compassos i van aconseguir posar-se per davant amb un gol matiner. Els solsonins van reaccionar per igualar amb un gran gol de Morell. Abans del descans el Solsona es va quedar amb deu homes per l'expulsió de Múrcia.

A la represa, els visitants van aguantar les envestides dels locals però no van poder resistir fins al final i van acabar encaixar el definitiu gol a tres del final.