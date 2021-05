El Baxi acabarà la lliga una setmana després del previst

Tal i com havia anunciat, l'Associació de Clubs de Bàsquet (ACB) va fer pública ahir la reestructuració del calendari de les darreres jornades de la fase regular de la Lliga Endesa, una mesura que l'organisme ha hagut de prendre per facilitar la disputa dels nombrosos partits ajornats per l'aparició de positius en jugadors de diversos equips de la lliga.

La reorganització de dates només comporta una modificació que afecti al Baxi Manresa. Així doncs, el conjunt dirigit per Pedro Martínez finalitzarà la seva participació a la fase regular el cap de setmana del 22 i 23 de maig, quan es disputarà, íntegrament, la 38a jornada de la competició. El Baxi Manresa rebrà el TD Systems Baskonia al Nou Congost. El calendari dissenyat l'estiu passat preveia la celebració d'aquesta jornada els dies 15 i 16 de maig.

L'assemblea general de l'ACB va decidir ahir mantenir la disputa de la 36a jornada de la competició aquest proper cap de setmana. En conseqüència, els manresans s'enfrontaran al cuer Acunsa GBC el proper diumenge, 9 de maig, a partir de les 17 hores (Movistar Deportes).

Entre el dilluns, 10 de maig i el dilluns, 18 de maig, es jugaran tots els partits ajornats amb dues excepcions: el duel entre el Morabanc Andorra i l'Urbas Fuenlabrada (Jornada 31a), programat per a demà (18.30 h) i el matx corresponent a la 34a jornada que dirimiran Barça i Monbus Obradoiro al Palau Blaugrana, que també es disputarà demà (21 h).

Si no hi ha més incidències, la totalitat dels partits de la 37a jornada, en la qual el Baxi Manresa li correspon descansar, es jugaran entre el dimecres, 19; el dijous, 20 i el divendres, 21 de maig. L'ACB va especificar que les dates i el format del play-off pel títol es faran públics quan se sàpiga els equips de l'Estat que jugaran la Final Four de l'Eurolliga.