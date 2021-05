Bernat Canut seguirà un curs més a la banqueta de l'urgellenc Cadí la Seu

L'Associació Esportiva Sedis Bàsquet va anunciar ahir que ha arribat a un acord amb el tècnic de l'equip sènior femení, Bernat Canut, per renovar la seva vinculació per un exercici més. Així doncs, l'entrenador urgellenc complirà la temporada 2.021-22 el novè curs a les files de l'entitat i el cinquè com a màxim responsable tècnic de l'AE Cadí la Seu.

Bernat Canut és l'entrenador més jove de la Lliga Femenina Endesa i el club de la Seu d'Urgell considera que «ha estat clau en aquests darrers anys plens d'èxits» com a inquil·lí de la banqueta blanc-i-blava. A més, Bernat Canut s'ha consolidat com a membre de l'equip tècnic de la Federació Espanyola de Basquetbol (FEB) i va ser medalla de bronze a l'Europeu femení sub-16. Aquest estiu dirigirà a la selecció femenina sub-18 a la mateixa competició.

El tècnic nascut a la Seu d'Urgell va assenyalar que «és una satisfacció molt gran quedar-se al Sedis, doncs fer-ho és quedar-se a casa i això sempre és molt bo». «Encarem aquest projecte, el cinquè com a entrenador, amb la mateixa il·lusió, o més, que el primer», va reblar. El president del club, Pere Porta, va emfasitzar que «per a nosaltres és una responsabilitat que en Bernat hagi volgut continuar vinculat al projecte, ja que els temps són molt difícils, tant esportivament com econòmica».