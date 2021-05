Tot per decidir a Quarta Catalana

La competició a Quarta Catalana va arribar aquest darrer cap de setmana al seu equador després de la represa de la competició amb un nou calendari conformat per només una volta i amb una única plaça d'ascens en joc per al campió de cadascuna de les 25 agrupacions. La reestructuració de les lligues degut a la crisi sanitària ha propiciat que aquest curs, excepcionalment, els subcampions no juguin les habituals eliminatòries d'ascens.

La situació classificatòria en els dos grups on es troben els equips del Bages, el Berguedà, el Moianès i la Cerdanya és ben diferent quan ja s'han disputat les vuit primeres jornades i en falten cinc per decidir els campions de la temporada 2020-21.

Triomfs en dos partits decisius

Les victòries que ha signat el CE Navàs B en les dues últimes jornades poden ser determinants per tal que el segon equip groc-i-negre aconsegueixi el títol al grup 1r. No en va, tal i com detalla Pau Morral, coordinador esportiu del CE Navàs «en reprendre la lliga vam valorar que els nostres principals oponents serien l'Atlètic Gironella B i la UE Avià B, als quals es va afegir un FC Montmajor molt competitiu que ha optimitzat el format d'aquesta lliga exprés».

El diumenge, 25 d'abril, el navassenc Municipal de la Devesa va acollir un transcendent duel entre CE Navàs B i Atlètic Gironella B. El tècnic dels berguedans, Pol Ginesta, considera que «per als dos equips era un partit clau». Els gironellencs van adquirir avantatge en el marcador amb un gol d'Àngel Serralvo (min 32), però els navassencs van remuntar gràcies a Kilian Alonso (mint 61) i Genís Fenollar (min 76). Pol Ginesta opina que «vam merèixer més per la qualitat del nostre joc, però vam errar les ocasions de què vam disposar, mentre els amfitrions van ser molt efectius».

Dissabte passat, els jugadors de Xavier Galera i Javi Sánchez, ben secundats per Pepe Mejías, es van imposar (1 a 2) al terreny de joc del tercer en discòrdia, el FC Montmajor. Jordi Casas, entrenador del conjunt berguedà assenyala que «els últims exercicis s'ha conformat un grup molt sòlid i unit que en veure el calendari d'aquest curs va adonar-se que se li presentava una oportunitat única per assolir l'ascens».

Tot i la persistent pluja, el talentós Kilian Alonso va avançar els bagencs (min 13), però el Montmajor va propiciar el gol en pròpia porteria d'Aleix Torrabadella (min 81). En el darrer alè, Genís Fenollar va sentenciar la victòria navassenca. L'equip groc-i-negre encapçala la classificació del grup amb 21 punts, com a conseqüència d'haver guanyat els set partits jugats, mentre que Atlètic Gironella B i FC Montmajor n'acumulen 12 i 10, respectivament. Ambdós equips només han disputat cinc duels. Pau Morral conclou que «ara ens queda el més difícil: sumar els quatre punts necessaris per segellar el títol i un ascens que l'entitat vol encara que el segon equip hagi de jugar al grup d'Osona».

Lluita aferrissada entre històrics

Fins a cinc equips opten al títol al grup 2n. Després de vèncer al terreny de joc de la Font dels Capellans d'Edu Beltrán (1 a 3), el CE Marganell encapçala la classificació amb 17 punts, però amb un partit jugat més que el segon, la UE Sant Pau (16). El CF Callús és tercer amb 15, mentre que els 13 punts sumats pel FC Sant Vicenç 2018 li permeten ser quart a la taula. El CF Calders és el cinquè implicat, amb 12 punts però amb un partit jugat menys.

Albert Barniol, entrenador del CE Marganell, explicita que «les tres victòries seguides que hem aconseguit en les últimes jornades ens han situat en una posició privilegiada que hem d'aprofitar per retornar l'equip a Tercera Catalana» després d'un parèntesi de tres cursos. Barniol constata que «l'afició vibra amb l'equip i ha tornat a les grades i l'actitud dels jugadors delata que se senten identificats amb el projecte».

Un altre històric, la UE Sant Pau, després de les excel·lents prestacions que ha ofert fins ara l'equip dirigit per Marc Andreu, té «l'ascens com a objectiu» tal i com assenyala el president de l'entitat Raúl Ponce. Sens dubte, pujar a Tercera Catalana «seria un argument de pes per aconseguir que l'Ajuntament accepti arranjar el camp del barri i poder tornar a jugar a casa», sentencia.

Ferran Just, tècnic del CF Callús explicita que «vam conformar un equip per competir per pujar, però el grup és molt igualat i totes les plantilles tenen un bon nivell futbolístic». Per a Ferran Just les opcions dels callussencs passen per «imposar-nos a Marganell i Sant Pau quan visitin el Municipal Andreu Lladó».

Per últim, Pere Aguilar, cofundador del CF Calders fa 42 anys i actual president de l'entitat, argumenta que «la possibilitat de lluitar pel títol i l'ascens és un al·licient més per a un equip modest com el nostre, la raó de ser del qual és fer poble».