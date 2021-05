El BC Manresa s'agermana amb el japonès Club Baseball Tungaloy per afermar-se

El llampant terreny de joc del Beisbol Club Manresa Drac's va acollir ahir la presentació de l'agermanament de l'entitat manresana amb el Club Baseball Tungaloy de la ciutat japonesa d'Iwaki, de 340.000 habitants, situada a la prefectura de Fukushima. El vincle amb el club nipó obre un ampli ventall de possibilitats als responsables de l'entitat bagenca: des de l'intercanvi de jugadors i tècnics fins a l'organització d'un torneig internacional a la capital del Bages amb la presència de l'equip japonès, sense obviar la possibilitat que un algun jugador del CB Tungaloy s'incorpori a la plantilla del primer equip del BC Manresa Drac's com a reforç de luxe per afrontar properes edicions del Campionat de Catalunya de Primera Divisió.

Tal i com exposa Carla Fernández, responsable de màrqueting de Tungaloy Ibérica SL, filial a la península de la nipona Tungaloy Corporation, «la nostra empresa ja està vinculada al món de l'esport com a patrocinadora d'equips ciclistes o del motociclista Pau Alsina, que enguany competeix a l'European Talent Cup» però «buscàvem un lligam de llarga durada amb un club que pogués representar els valors intrínsecs a la cultura japonesa».

La inspiració per trobar el desllorigador a aquesta inquietud la va propiciar, segons relata Carla Fernández «la lectura de l'article publicat a Regió7 a finals de novembre que informava del fitxatge del tècnic cubà Daniel Pérez García pel BC Manresa Drac's».

Un club de beisbol, l'esport més popular al Japó, conjuntament amb el sumo, allò era el que necessitava la responsable de màrqueting de Tungaloy Ibérica SL, empresa especialitzada en la fabricació d'eines de tall d'última generació «per a empreses dels sectors automobilístic, farmacèutic i per a la indústria en general».

Així es va iniciar la cerca que ha propiciat l'aliança entre el club fundat pels treballadors de la seu central de Tungaloy Corporation i l'entitat manresana. Amb una característica del tot inusual. L'empresa buscava al club i no a l'inrevés.

L'acord de col·laboració es va gestar en la primera trobada i inclou un apartat econòmic per la col·locació de publicitat estàtica de l'empresa assentada des del 2009 al polígon de Bufalvent al camp de beisbol, però això és el menys transcendent per a ambdues parts.

Carles Fernández, director esportiu del BC Manresa Drac's posa en valor que «per al nostre club, vincular-se a una empresa d'aquestes característiques ens dona credibilitat i reputació» i «ens obre nombroses possibilitats que estem estudiant», entre les quals figuren l'estada de jugadors i tècnics d'un i altre equip a la ciutat de l'altre club; la celebració de la primera edició d'un torneig internacional de beisbol a Manresa que comptaria amb la presència de l'equip nipó; la incorporació en períodes específics de jugadors japonesos al primer equip i al cos tècnic del BC Manresa; l'adquisició conjunta de material esportiu o l'organització d'una expedició de l'entitat manresana per assistir a un partit del Club Baseball Tungaloy».

Carla Fernández considera que «el beisbol representa amb precisió valors tan característics de la cultura japonesa com la humilitat, el treball en equip i l'autoexigència, ja que per a un japonès no és acceptable no esforçar-se, no oferir el millor d'un mateix, fer quelcom malament per desídia». «A més, el beisbol és un esport complex que exigeix intel·ligència i jugadors amb característiques i aptituds molt diferents. Com a la societat japonesa, on cadascú assumeix què sap fer millor i llavors ho rendibilitza al màxim al servei de la societat», conclou. Potser la similitud entre el beisbol i la cultura nipona és el que ha propiciat que l'acord sigui «per aquest curs i els dos següents, fins el 2023, inclòs, quan es commemorarà el trentè aniversari del club».

Ferran Thomen, president del BC Manresa Drac's exposa que el beisbol és un esport que cada vegada té més aficionats i jugadors a Catalunya, sobretot entre la població d'origen sud-americà». Thomen constata que l'agermanament amb el CB Tungaloy «ens donarà visibilitat i ens ajudarà a incidir en la introducció de la pràctica del beisbol en l'àmbit escolar».

No endebades, abans de l'esclat de la crisi sanitària, el BC Manresa Drac's tutelava la iniciació a aquest esport en deu centres escolars del Bages. En l'actualitat dinamitza la pràctica del beisbol a l'institut escola Pompeu Fabra del Pont de Vilomara (20 jugadors); a FEDAC Manresa (12) i a l'escola Jaume Balmes de Castellbell i el Vilar (10).

Aquest exercici, el BC Manresa Drac's té cinc equips en competició conformats per una norantena de jugadors. La formació d'slowpitch lidera, des d'aquest cap de setmana, la lliga catalana. L'equip sènior masculí és segon al Campionat de Catalunya de Primera Divisió, una posició que també defensa la formació sub-18, mentre que els conjunts sub-14 i sub-12 tenen un caràcter més formatiu.