Operen Toni Bou per una fractura de peroné, però iniciarà el mundial

El pilot pierenc Toni Bou, 28 vegades campió del món de trial, va passar ahir pel quiròfan per corregir-li una fractura al peroné de la cama esquerra, que es va fer mentre s'entrenava preparant l'inici de la temporada. El termini estimat per començar la recuperació és de deu dies i Bou podrà pujar a la moto en tres setmanes, per la qual cosa arriba a temps a l'inici del Campionat del Món a l'aire lliure, que serà el cap de setmana del 12 i el 13 de juny a la població italiana de Tolmezzo.

La intervenció va tenir lloc a la Clínica Mi Tres Torres de Barcelona i va consistir en una osteosíntesi amb una placa a l'os. La van dur a terme el doctor Josep Torrent i la doctora Maurise Saus, d'iMove Traumatologia, amb la supervisió del metge de l'equip, Joaquim Terricabras.

Bou ha hagut de terme enguany un període de preparació més llarg de l'habitual per l'inici del mundial més tard del compte per culpa de la pandèmia.