El Baxi seguirà sent l'espònsor principal del primer equip del Bàsquet Manresa

L'empresa de climatització Baxi seguirà sent el patrocinador principal del primer equip, el de l'ACB, del Bàsquet Manresa. El club va enviar ahir una convocatòria de premsa en la qual explicava que dimarts tindrà lloc l'acte de presentació del nou acord, del qual encara no s'ha dit per quants anys serà i quin muntant econòmic tindrà, tot i que aquesta xifra sempre es tendeix a mantenir-se oculta per raons de confidencialitat.

Baxi va arribar al Manresa el 2018, just després que l'equip acabés de pujar de la lliga LEB Or, i va substituir ICL, tot i que aquesta empresa es va mantenir com a espònsor secundària de l'entitat. Amb un mínim de quatre temporades, Baxi empatarà amb Kan's com a patrocinador més longeu, darrere dels 6 de La Casera, els 7 de Ricoh i els 15 de TDK.