Neix l'Associació de Clubs de Futbol Aficionat per defensar els modestos

La seu barcelonina de Vosseler Advocades va acollir ahir al migdia la presentació de la recentment creada Associació de Clubs de Futbol de Catalunya (ACFAC), un ens constituït amb «l'objectiu d'unir les forces dels clubs, les agrupacions i les associacions esportives» que conformen el futbol territorial català més modest «en una eina comuna» per «exercir l'acció sindical davant dels organismes competents, la federació i d'altres institucions».

Xavier Salamero, tècnic d'origen aragonès establert en terres gironines i responsable de l'ascens del Girona FC a Segona B (Temporada 2006-07) assumeix la presidència de l'agrupació en representació de l'Associació Blanc-i-blava de Lloret. Dins la junta directiva de l'ACFAC, integrada per 15 membres, hi ha com a vocal Carlos Fernández (CF Vilanova del Camí).

A més de les ja esmentades, entre les finalitats de l'Associació de Clubs de Futbol Aficionat de Catalunya hi ha «fomentar, promocionar i impulsar el futbol aficionat; representar i defensar els interessos de les entitats associades; oferir assessorament i recursos administratius als clubs; gestionar possibles subvencions i cercar recursos de forma col·lectiva».

Les dues primeres accions que l'ACFAC ha anunciat que impulsarà són presentar-se com a «acusació particular» en el procés judicial obert contra José Miguel Calle, director general de la Federació Catalana de Futbol (FCF), per presumpta «gestió deslleial» i «sol·licitar i requerir» a l'ens federatiu que «s'incloguin en l'ordre del dia» de la propera Assemblea General Ordinària els següents punts per ser sotmesos a votació: requerir la presència d'un notari per tal que aixequi acta del desenvolupament de la reunió; sol·licitar que totes les votacions es facin de forma secreta; modificar el Pla de Competició del curs 2020-21 per tal que no hi hagi descensos en cap categoria del futbol i del futbol sala català,ja siguin aquests per raons esportives o extraesportives, només ascensos; proposar que el president, Joan Soteras «no rebi cap retribució ni sou per exercir les seves funcions durant la temporada 2021-22»; així mateix, plantejar que els membres de la junta directiva de la FCF «no rebin cap tipus de compensació econòmica per exercir les seves funcions o assistir a reunions de comissions i comitès» i, per últim, sotmetre a votació l'anul·lació del «nomenament de José Miguel Calle Echevarría com a director general» de l'ens federatiu.

Per una FCF dels clubs

Aquesta mateixa setmana es va presentar una altra entitat amb objectius similars, la plataforma Per una FCF dels clubs, encapçalada pel president de la UE Castelldefels i economista Adolf Borgoñó. Entre d'altres, aquesta associació acusa Joan Soteras d'haver «creat una estructura» a la federació que genera «unes despeses salarials de 5,5 milions d'euros anuals» i de ser el causant d'una sanció a l'organisme de 876.827,67 euros «per cobraments irregulars a centres mèdics».

Per una FCF dels clubs demana que s'incloguin a l'ordre del dia de la propera Assemblea General quatre punts idèntics als de l'AFAC i es reserva la possibilitat de promocionar «una moció de censura» per evitar que el dirigent sabadellenc continuï al capdavant de la federació.