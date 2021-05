La Romànica puja de marxa

En una època en què les marxes havien baixat la seva capacitat per atraure participants, i encara més després de l'any de covid, n'hi ha una al Bages que creix exponencialment. Es tracta de la Romànica de Navàs, una prova que es fa aquest diumenge, organitzada pel Centre Excursionista de la vila i que també s'endinsa pel sud del Berguedà. Aquest any, pels protocols de la pandèmia i per la impossibilitat que es pugui fer de nit, només hi haurà dos dels tres recorreguts habituals.

Així, s'ha deixat de banda el de 83 quilòmetres i es faran els de 48 i 36, resseguint el patrimoni cultural de la zona, exemplificat en tot d'esglésies romàniques que hi ha al costat del camí. Però els dos anys que han passat des de l'última marxa, ja que la primavera passada no es va poder fer, han servit per emprendre variacions a tot el que envolta la cita, que aquesta hagi pujat una marxa per accelerar cap al futur i que, fins i tot, es pugui dir que ara no dura un dia, sinó tot l'any.

Un canvi de fonaments

Un dels representants de la nova organització és l'actual director de màrqueting de la prova, Rafa Carmona, persona avesada a curses d'aquest tipus i que fins i tot havia guanyat la part competitiva de la marxa en la distància dels 83 quilòmetres. Explica que «fa un temps em van captar per a a l'organització. Hi era una mica contrari, perquè el que m'agrada és córrer i també perquè les marxes, d'un temps cap a aquesta banda, han perdut força atractiu. Les proves com la nostra, que combinen el fet de córrer i el recorregut a peu i que no són competitives, han estat engolides per totes les curses de muntanya que ara hi ha al calendari i algunes, fins i tot, han desaparegut. Però m'hi vaig enganxar i, entre tots, hem fet un gir de 180 graus a tot el que es feia fins ara».

De fet, la Marxa Romànica de Navàs és una cita amb molta tradició que enguany arriba a la 33a edició, només interrompuda el 2020. Segons Carmona, per fer-la més atractiva «calia canviar els fonaments i assumir una visió més empresarial. Ens faltaven altaveus i visibilitat. I això és el que vam anar a buscar».

Buscant la visibilitat

Aquesta manera de donar-se a conèixer s'ha exemplificat en quatre iniciatives que busquen ser sostenibles, finançar-se a elles mateixes i, sobretot, «fer pinya entre tots els agents del poble». La primera va ser la vessant solidària. Per això «vam contactar amb mecenatge de la Fundació Althaia i vam comprar-los uns gots solidaris, que seran els que rebran els participants. Aquests diners aniran destinats a oncologia infantil. Però no són uns diners que haguem pagat nosaltres, sinó que van a càrrec dels espònsors que hem trobat i que apareixen al got». Per tant, és una operació de win-win-win, en què «la fundació obté diners per a la seva causa, ells ens donen visibilitat a nosaltres a través de les seves plataformes i els patrocinadors també en tenen apareixent al vas».

Dos dels altres altaveus van relacionats. D'una banda, la Romànica va iniciar un seguit de xerrades als col·legis. «Molts dels nostres escolars no coneixien que existíem i nosaltres els dèiem que havien d'aprofitar una riquesa que és seva, que calia invertir temps en el poble. Els explicàvem que tant era a quina entitat participessin, al futbol, a bàsquet o als geganters, però que calia fer poble». De manera, per a ells, «sorprenent», les xerrades van tenir molt èxit i van captar molta canalla a l'hora d'iniciar projectes, treballs escolars i també tasques de voluntariat.

Lligada amb aquesta va venir la tercera pota, la de trobar gent jove perquè ajudés a organitzar la marxa. «Vam decidir dividir el grup en seccions i que cadascuna treballés un aspecte per la seva banda. Si no, podia ser una olla de grills. Hem trobat gent molt motivada i preparada».

L'última part va ser la de «connectar tot el teixit industrial i empresarial de Navàs. Vam anar a buscar organitzadors, però no els vam demanar diners a canvi de res, sinó que els oferíem projecció visual en forma de vídeos i d'altre tipus de publicitat. A més, oferirem als participants material de marques importants i de categoria, com ara amb la camiseta tècnica que rebran o el menjar i les begudes energètiques».

Tot aquest moviment, que provoca que «la Romànica es visqui durant tot l'any, amb tots els preparatius i la difusió, i no només un dia». És una manera de «crear comunitat i d'ampliar-la», com demostra que les inscripcions, d'un màxim de 500 persones, ja es tanquessin la setmana passada. Als que hi prenguin part, corrent o caminant, sense competitivitat, només els queda ara gaudir de la natura, de la cultura i de l'esport.