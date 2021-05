El comiat al Congost serà demà l'última oportunitat del CE Manresa

No val res més que no sigui la victòria, tot i que l'empresa serà molt complicada. El Centre d'Esports Manresa ha de vèncer demà (12 hores) el Sant Andreu per continuar aspirant a la segona posició del seu grup de Tercera Divisió, que li donaria accés a dues eliminatòries d'ascens a la propera Segona Divisió de la Federació Espanyola. El fet que el darrer partit d'aquesta fase es jugui a fora, al camp de la Fundació Esportiva Grama, i que aquestes dues eventuals rondes siguin a partit únic i sempre a fora de casa, determinen que el de demà sigui l'últim partit de la temporada al Nou Estadi del Congost i els homes de Ferran Costa se'n volen acomiadar, no només amb una bona actuació, sinó amb triomf.

L'estranya temporada a Manresa, sense públic durant una bona part del curs i amb presència d'espectadors al final, es tanca amb un enfrontament en què el Sant Andreu pot assegurar la seva presència a les eliminatòries, ja que l'afronta amb quatre punts de diferència sobre el San Cristóbal i el Vilassar i cinc respecte del Manresa i la Fundació Esportiva Grama. En una jornada unificada quant a horaris, el partit entre els dos primers a Terrassa pot fer-ne destacar un o, en cas d'empat, pot deixar el Manresa segon en cas d'empat. L'altre duel el jugaran un Castelldefels que encara té opcions, a dos punts de la segona posició, i la Grama.

Després de quatre empats seguits, el CE Manresa ha intentat fer pinya entre tots els seus jugadors, conscient de la importància del xoc. A més, hi pot haver un gran ambient ja que cada soci podrà disposar d'una entrada gratis i també s'espera la presència d'un centenar d'aficionats andreuencs.

Nou ajornament de l'Igualada

Per la seva banda, i per tercera setmana consecutiva, l'Igualada ha hagut d'ajornar el seu partit, el que aquesta setmana havia de disputar a Les Comes davant del Figueres. El motiu és un cas de covid en un futbolista del conjunt empordanès. Dimecres, a les 19.45 hores, l'Igualada recupera un dels xocs que va haver d'ajornar, a casa davant del Banyoles.