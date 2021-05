VÍDEORESUM | Barça i l'Atlètic deixen el títol de LaLiga en mans del Reial Madrid (0-0)

El Barça i l'Atlètic de Madrid han signat un empat sense gols al Camp Nou (0-0) que deixa LaLiga en mans del Reial Madrid, que reeditarà el títol si guanya els quatre partits que li queden.

El partit pel lideratge ha tingut una part per a cada equip. La primera, ha estat clarament per als blanc-i-vermells, mentre que els blaugrana han millorat en la segona, quan han tingut ocasions suficients per emportar-se el duel.

El Barça s'ha anat a la mitja part amb la sensació de tenir el partit descontrolat després d'haver patit, contra pronòstic, el domini visitant. Sobretot a partir de la mitja hora de joc, coincidint amb el canvi d'Ilaix per un atordit Sergio Busquets, que no podia seguir a la gespa després d'una trompada amb Savic i que ha acabat sent traslladat a l'hospital per lesió.

Simeone també ha tingut un contratemps en forma de lesió, doncs Lemar, una de les seves peces importants en la creació, deixava el seu lloc a Saúl en marxar coix abans del quart d'hora després d'una jugada fortuïta amb Pedri.

Amb tot, el Barcelona, que havia vist com l'Atlètic ni tan sols havia necessitat exigir-lo pressionant-lo a dalt des de l'inici, no trobava espais per atacar ni desequilibri en els duels individuals per fer mal.

Només alguna guspira de Messi reactivava l'atac local. L'última, en el minut 90, l'ha tingut com sempre Messi, però el seu llançament de falta ha marxat fregant l'esquadra dreta de la meta blanc-i-vermella i, amb ell, un altre tros de títol.



Fitxa tècnica:

0 - Barcelona: Ter Stegen; Mingueza (Araujo, min.46), Piqué, Lenglet; Dest (Sergi Roberto, min.75), De Jong, Sergio Busquets (Ilaix, min.32), Pedri (Dembélé, min.75), Jordi Alba; Messi i Griezmann.

0 - Atlètic de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso; Carrasco, Koke, Llorente, Lemar (Saúl, min.14; Joao Félix, min.67); Corretja (Kondogbia, min.73) i Luis Suárez.

Àrbitre: Mateu Lahoz (Comitè valencià). Ha mostrat targeta groga a Saúl (min.35), Felipe (min.46), Ilaix (min.58), Koke (min.65), i Piqué (min.81).

Incidències: Partit de la 35ª jornada de LaLiga Santander disputat al Camp Nou a porta tancada.