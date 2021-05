«No m'he deixat manipular ni extorsionar»

President de la Federació Catalana de Futbol (FCF). Les pèrdues econòmiques i l'alteració de les competicions que ha generat la irrupció de la crisi sanitària i la constitució de dues plataformes d'oposició a la seva gestió són algunes de les temàtiques que analitza el dirigent sabadellenc

Va assumir la presidència de l'ens federatiu el setembre del 2018 després d'exercir durant set exercicis com a vicepresident primer. Joan Soteras (Sabadell, 1948) defensa la gestió que ha fet la FCF de les conseqüències de la crisi sanitària.

El president de la FCF visita el Bages per reunir-se a Artés amb els responsables dels clubs de la delegació del Bages, el Berguedà i la Cerdanya. Amb quin objectiu?

Ara que fa catorze mesos que vam deixar de jugar amb normalitat per la pandèmia vull donar la cara, explicar la nostra gestió de la crisi sanitària i escoltar els dirigents de les entitats. La de la Catalunya Central és la novena de les catorze delegacions territorials que visito. En el decurs de dos mesos, compto reunir-me amb representants de 500 clubs.

Valori'm la gestió que ha fet de la crisi sanitària l'ens federatiu.

La federació no s'esperava el que ha succeït. L'aturada, suspensió i alteració de les competicions i de l'activitat econòmica ens ha causat un greu perjudici per la reducció dels ingressos previstos. Per tant, haurem de presentar un balanç amb pèrdues a la propera Assemblea General, però hem elaborat un pla per equilibrar els números en dos o tres exercicis. Arran del confinament domiciliari, vam haver d'aplicar un ERTO. El vam aixecar després de quatre mesos perquè tot feia pensar que a partir del setembre es podrien reprendre les competicions amb relativa normalitat, un fet que després no es va produir. Des de llavors, d'acord amb el Comitè d'Empresa, hem hagut d'aplicar una rebaixa del 15% al sou de tots els treballadors.

Podria quantificar aquesta reducció dels ingressos previstos?

Sense poder especificar més, a hores d'ara, diria que podria arribar a ser d'uns 10 milions d'euros.

Pel que fa a l'àmbit esportiu, després de la suspensió de les lligues, el març del 2020, la federació va decidir que no hi haguessin ascensos ni descensos en el futbol base i només ascensos en les categories amateurs. Vist amb perspectiva, va ser una determinació encertada?

Va ser la millor decisió que podíem prendre. La RFEF ens recomanava que hi haguessin ascensos a totes les categories i competicions, però vam considerar que era inviable fer-ho així en una territorial amb tants clubs i equips com la catalana. En canvi, si només hi havia ascensos a les categories amateur, les conseqüències podien governar-se. A més, vam tenir l'encert de demanar a la Secretaria General de l'Esport que validés les nostres decisions. Això ens ha emparat legalment davant les denúncies d'alguns clubs.

Quan el febrer es va plantejar la represa de les competicions, el primer gran conflicte es va produir amb els clubs de Primera Catalana. Si només volien competir vuit i la resta hi donava el vistiplau, no era aquesta una proposta acceptable?

Aquesta opció no es preveia al Pla de Competició i hauríem incorregut en una il·legalitat. Ara, tal i com em vaig comprometre amb els clubs, la propera assemblea decidirà si es mantenen els descensos previstos o s'anul·len.

En contraposició, després d'una consulta amb les entitats, es va suspendre la Segona Catalana.

La composició dels grups ens obligava a finalitzar la competició més enllà del 30 de juny encara que es jugués només una volta. Això hauria estat il·legal i denunciable si els clubs no ho acceptaven. Per tant, vam fer el que va voler la majoria de les entitats implicades.

La crisi sanitària també ha generat pèrdues als clubs i la majoria demanen que, ja que només s'ha jugat la meitat de l'habitual, se'ls retornin part de les despeses per quotes d'inscripció, fitxes federatives, mutualitat esportiva, etc.

Tenim previst fer-ho així. En realitat, l'estiu passat ja es van aplicar bonificacions als clubs del 30% en diferents apartats per compensar els tres mesos de competició que no van existir i del 25% pel que fa a la mutualitat. Quan es tramitin les inscripcions de la temporada 2021-22, els jugadors tindran una bonificació del 50% en la despesa que comporta el Portal del Federat i als clubs se'ls abonarà un percentatge de les quotes d'inscripció i del cost de la mutualitat. I les entitats que participen en campanyes com #Orgullosa, Tots som un equip i Clubs específics de base, rebran el 100% de les quantitats establertes i compromeses.

Tot i aquests compromisos, el desacord amb la seva gestió ha propiciat el naixement de dues plataformes opositores, l'Associació de Clubs de Futbol Aficionat de Catalunya (ACFAC) i Per una FCF de tots.

La federació que jo presideixo ja és la de tots els clubs. Els impulsors d'aquests grups treballen pel seu propi benefici. L'associació que es va crear l'estiu passat per defensar que hi haguessin ascensos al futbol base era més seriosa que l'ACFAC i Adolf Borgoñó, forjador de Per una FCF de tots, no en té ni idea. Jo ja he fet neteja a la federació. Els atacs que rep la junta directiva actual es deuen al fet que jo no he acceptat sotmetre'm a les manipulacions ni a l'extorsió.