El Sala 5 espera un favor del Manresa FS per poder ser segon

El Sala 5 Martorell rebrà el Mataró (20 hores) sabent ja el resultat del seu màxim rival en la lluita per la segona posició a l'hora d'accedir a les fases d'ascens. L'Escola Pia Sabadell, empatat amb els del Baix Nord però amb millor goal- average particular, rep un Manresa FS (17 hores) que gairebé no té opcions de Copa però que faria un favor al Sala 5 si puntua avui.