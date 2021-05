El Barça, campió de la Primera Divisió femenina espanyola

El Barcelona s'ha proclamat aquest diumenge campió de la Primera Divisió femenina espanyola de futbol, en combinar-se el seu triomf contra el Granadilla Tenerife.

L'equip blaugrana s'ha imposat per 0-1 a La Palmera, gràcies a un gol de la jove Bruna Vilamala, i ha quedat a l'espera d'una ensopegada del conjunt visitant en la vintena novena jornada per segellar la seva sisena conquesta de lliga.

I és que el conjunt de Lluís Cortés només ha disputat 26 partits, per 29 del seu perseguidor (El Llevant), d'un total de 34 jornades.

L'equip acumula 128 gols a favor i tan sols 5 en contra, amb vuit compromisos per davant per seguir millorant els seus registres.

Aquest ple de 26 victòries l'ha fet mereixedor de la sisena conquesta de lliga de la seva història, la segona consecutiva. El Barcelona va guanyar la Primera Iberdrola en les temporades 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2019/20 i 2020/21.