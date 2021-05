L'Espanyol empata a Saragossa i retorna a la màxima categoria

L'Espanyol va aprofitar la primera oportunitat per certificar l'ascens matemàtic a la Primera Divisió després d'empatar a zero gols a la Romareda davant del Saragossa (0-0).

El conjunt català tan sols necessitava sumar un punt i així va ser. Els blanc-i-blaus sumen dotze punts més que el tercer Almeria i disputaran el títol de la Segona Divisió davant el Mallorca. Ambdós equips van disputar una primera meitat amb un ritme baix. Els periquitos van ser superiors davant d'un conjunt aragonès a l'expectativa. Les defenses es van imposar als atacs i els dos equips van enfilar el túnel de vestidor amb el marcador inicial. A la represa l'Espanyol conforme amb el resultat va especular i no va arriscar. El Saragossa també va donar per bo l'empat i els minuts van anar passant sense ocasions. Quan l'àrbitre de l'enfrontament Pulido Santana va xiular el final del partit, jugadors i cos tècnic de l'Espanyol van explotar l'alegria. Després de deu mesos a la Lliga Smartbank, el conjunt català torna a la màxima categoria. Ara els periquitos els hi queden quatre partits per certificar el títol de lliga.