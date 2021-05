L'Igualada Rigat venç i s'aferra a la permanència

L'Igualada Rigat es va situar ahir a un sol punt de la salvació, que ara marca el Vendrell, després de vèncer el Voltregà per una diferència exigua, però suficient per sumar tres punts essencials per a la permanència. Als anoiencs els falten quatre enfrontaments, entre ajornats i els dos últims partits de lliga, i la dinàmica és prou positiva per pensar que es pot aconseguir l'objectiu. Ahir va ser fonamental un gol de Marc Palau en el tram inicial de la segona part. El Voltregà va atacar, però a tres minuts per al final, Sergi Pla va aprofitar els espais per anotar el segon. El gol de Teixidó només va aportar incertesa al tram final.