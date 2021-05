Triomf vital per resistir l'onada

En condicions normals, el Baxi Manresa seria clar favorit per obtenir avui la victòria contra l'Acunsa GBC en el seu penúltim partit en la Lliga Endesa. L'equip de Pedro Martínez ha més que doblat el seu adversari d'avui en nombre de victòries i ha mostrat una imatge de molta més solidesa que els bascos, que van saber més tard que ningú que podrien formar part de la competició i que l'han encarada, amb orgull, això sí, però amb una sabata i una espardenya. Però les moltes baixes, encara no determinades, en el combinat bagenc condiciona el duel i genera incertesa sobre com es desenvoluparan els quaranta minuts.

Una cosa és clara. El Baxi necessita vèncer per fer bona la seva opció de quedar en un lloc que li permeti participar a la propera Lliga de Campions, competició que volen afrontar els del Nou Congost i que avui es pot endur, per segon cop en vuit mesos, el San Pablo Burgos de Joan Peñarroya, que disputa la final contra el Pinar Karsiyaka turc a les sis de la tarda. Després del partit d'avui davant dels donostiarres, quinze dies d'abstinència fins al darrer, el 23 de maig contra un rival dur com el TD Systems Baskonia. Per això cal vèncer l'Acunsa, per resistir l'embat d'equips que estan acabant molt bé la competició, com l'UCAM Múrcia, el Gran Canària o el Casademont Saragossa, i algun com el MoraBanc Andorra, que encara ha de recuperar molts ajornats.

No les tenen totes

Sobre l'estat físic dels jugadors del Baxi, només és clar que no podrà comptar amb els seus dos bases, Dani Pérez i Frankie Ferrari. De fet, el californià ja ni forma part de la plantilla, després de ser tallat per una lesió a un peu que, segons va explicar el seu tècnic, no sembla tan greu com s'esperava en un primer moment.

De la resta, s'han admès molèsties i problemes, però no qui té més o menys possibilitats de jugar. Fins i tot si Eulis Báez està recuperat de l'esquinç que no li va permetre jugar a Sevilla. De tota manera, segons Pedro Martínez, «intentarem guanyar per nosaltres, per la temporada que estem fent, perquè hem perdut els dos últims partits i no n'hem encadenat tres en tot l'any, la qual cosa és molt bon senyal. Jugar a Europa passa per aquest partit, però estem en un moment delicat i serà complicat. Ens agradaria guanyar, però no tinc tan clar que passi».

Amb l'aigua al coll

Els guipuscoans arriben al Congost amb la necessitat imperiosa de vèncer. Es troben empatats amb el Bilbao en l'últim lloc i a dos triomfs del Movistar Estudiantes, tot i que també amb dos partits menys que els madrilenys, que hauran rebut al migdia l'Obradoiro. Per tant, el conjunt de Marcelo Nicola no està descartat quan els falten quatre partits per tancar la competició, malgrat que els tres restants són difícils, a casa amb el Baskonia i l'Unicaja i a la pista del MoraBanc Andorra.

Pedro Martínez entén que el partit no és una final per al Baxi ja que «aquestes les juguen els que estan lluitant per no baixar» i va afegir que «més que preocupats pel rival, ho estem per nosaltres. Ells tenen un objectiu, que passa per guanyar-nos, i disposen de jugadors com Pere Tomàs o Will Magarity que van ser del Manresa, amb la qual cosa segur que estaran motivats». L'Acunsa ha afrontat les últimes cites amb només deu jugadors disponibles, després de la greu lesió de Xabi Oroz.