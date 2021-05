Un gol a l'afegit permet somiar al Nàstic

El Gimnàstic de Manresa juvenil va sumar una victòria vital, després de remuntar el gol inicial del Badalona (2-1), per seguir amb les opcions d'assolir l'ascens a la màxima competició estatal, a falta d'una jornada per al final. És cert que les opcions dels bagencs són mínimes, ja que en aquests moments es troba a un punt, però els seus rivals tenen partits pendents per disputar.

El transcendental partit davant del Badalona, rival directe per l'ascens, va ser trepidant. El conjunt visitant va començar molt més fort en els primers minuts i va atropellar l'equip dirigit per Adrià Talavera. El davanter badaloní Isa, jugador de més de dos metres d'alçada i màxim golejador en totes les categories estatals, va marcar un autèntic cacau des de fora l'àrea per deixar un Nàstic juvenil molt tocat. De mica en mica, els locals van anar trobant el seu ritme i va aconseguir el control del duel. A la sortida d'un córner, el capità Pau Culell es va quedar tot sol al segon pal per marcar l'empat a un gol. Amb aquest empat es va arribar al descans.

A la represa, els manresans van ser superiors i van perdonar dues clares oportunitats de gol. El Badalona també va tenir les seves arribades i el davanter Isa va enviar una pilota al travesser. Els manresans no van abaixar els braços i van intentar marcar fins al final. Narcís Bou va aprofitar una gran jugada col·lectiva per enviar la pilota al fons de la xarxa amb un xut des de la frontal de l'àrea en el temps de descompte per permetre al Nàstic juvenil somiar amb l'ascens a l'última jornada.