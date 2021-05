La Joviat s'imposa de forma clara i contundent al Balaguer

La Joviat no va tenir gaires problemes per derrotar al Balaguer, el cuer del grup, amb un resultat final de 67 a 38. Tot i el marcador tan voluminós, l´inici va estar força equilibrat. Les visitants jugaven amb una zona ben tancada que dificultava molt les penetracions i aproximacions de la Joviat a la cistella rival. Però amb el pas dels minuts les manresanes s'anaven sentint cada cop més còmodes sobre la pista, i la diferència de punts s'anava ampliant significativament. Al descans la Joviat dominava per 12 punts al Balaguer. A la segona part el ritme va ser molt diferent, les de la Noguera estaven físicament foses i no van poder aturar a les locals, que es van enfilar als 67 punts sense fer gaires esforços. El Balaguer no tocava amb la tecla que atures la sagnia bagenca, i en atac tampoc va poder veure cistella amb facilitat. La defensa de la Joviat només va permetre que les seves rivals anotessin 12 punts en els dos darrers quarts de joc. Una bona victòria coral que reforça les locals de cara a un final de competició molt ajustat a la cerca de les places d'ascens.