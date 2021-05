L'Andorra venç un adversari directe i manté la il·lusió

Tot i les lesions i les plagues de covid, el MoraBanc Andorra continua confiant d'acabar la temporada en la vuitena posició. Ahir havia de guanyar el Gran Canària per seguir amb aquestes aspiracions i ho va fer per un ajustat 86-81, en un duel que va dominar però que se li va complicar al final. De fet, Slaughter va anotar dos triples que van situar el seu equip a un punt, però quatre errades dels insulars en els llançaments de tres van permetre Olumuyiwa decidir el xoc. Ara tindran dos partits vitals, dimecres a Màlaga contra l'Unicaja i dissabte a Múrcia davant de l'UCAM per mantenir fermes les opcions. Clevin Hannah, amb 22 punts, va ser el millor dels locals i Slaughter, amb 19, el dels canaris.

De moment, la vuitena posició torna a ser per al Baxi, per la derrota de l'Unicaja de dissabte i pel seu triomf, però els manresans ja han jugat 35 partits per 32 o 33 dels rivals, que en molts casos han de jugar entre ells.

De la jornada d'ahir, va destacar la segona derrota a la lliga del Reial Madrid, possiblement cansat i afectat per l'eliminació europea, que va caure davant del València de Jaume Ponsarnau per 69-79 en un enfrontament en què els taronja van arribar a dominar per vint punts de diferència. En un duel de pivots, Tobey, pels valencians, i Poirier, pels blancs, van empatar amb 16 punts anotats davant dels 15 de Llull.

Més fàcil va ser el partit del Barça, que va apallissar el Betis per 58-109 i va prolongar el seu bon estat defensiu de la setmana. Abrines, amb 20 punts, va ser el màxim anotador del partit i en la banda sevillana només van destacar els 16 de Jerome Jordan.

El d'ahir, en canvi, va ser un dia complicat per al Movistar Estudiantes, que va caure davant del Monbus Obradoiro per 83-94 i encara no s'ha salvat. El Bilbao, que té quatre partits menys, sembla el que té més opcions d'atrapar els col·legials i cedir-los una de les dues places de LEB-Or.