L'Igualada té a tocar la fase d'ascens a costa del Granollers

L'Igualada ha aconseguit una victòria de vital importància en superar al Granollers per 49 a 65. Les visitants han començat molt bé el duel, aconseguint una renta d'11 punts en el primer parcial, però la zona defensiva de les locals ha permès que el partit s'ajustés de nou al descans. A la represa l'Igualada ha mostrat el seu millor nivell i no ha donat opció a un rival directe per la lluita en la fase d'ascens.