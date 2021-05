El Manresa s'acomiada del somni

L'anhel que el Centre d'Esports Manresa ha alimentat en els últims cinc mesos de competició es va esvair definitivament ahir. Els blanc-i-vermells van ser superiors al líder de la Fase d'Accés a les Eliminatòries d'Ascens a la Segona Divisió RFEF, la UE Sant Andreu, però la persistent i coneguda dificultat d'un equip conformat per assolir la permanència per transformar les seves millors prestacions en gols i victòries va abocar els manresans a segellar el cinquè empat consecutiu en aquesta segona fase, el tretzè en els 25 partits de lliga disputats.

La igualada entre manresans i andreuencs (0 a 0) combinada amb els triomfs de la UE Vilassar de Mar i de la UE Castelldefels propicien que els jugadors de Ferran Costa es quedin sense cap possibilitat matemàtica de classificar-se per a les desitjades eliminatòries d'ascens a falta de la disputa de l'última jornada d'aquesta segona fase. La UE Sant Andreu manté el lideratge del grup amb 39 punts, però haurà de vèncer el San Cristóbal al Narcís Sala per ratificar la primera posició final, mentre vilassarencs i castelldefelencs es jugaran la segona posició.

L'excel·lent temporada que ha realitzat el conjunt manresà no ha estat endebades i podria incidir positivament de cara a la propera en alguns aspectes. Un dels més rellevants és la requesta de l'equip entre els aficionats. Des dels anys vuitanta, no es registrava una afluència massiva d'espectadors, partit rere partit, a les grades del Congost. A més, el públic ha establert un vincle de complicitat amb l'equip, com ho demostra el fet que els jugadors, ahir, van haver de sortir a acomiadar-lo tal com fan les formacions a Alemanya: retornant al camp, dempeus i amb aplaudiments. Aquesta comunió pot ser l'embrió del renaixement de la passió pel futbol a la ciutat.

La transcendència del partit es va evidenciar des dels primers segons. Toni Sureda (min 7) va servir la primera falta comesa pels andreuencs i Aleix Díaz va reclamar un possible penal de Ton Alcover. A partir del minut 10 i fins al 35, els blanc-i-vermells van fer-se amb la possessió i amb la iniciativa ofensiva, tot i que una incursió com a extrem dret de Jorge Carreón va acabar amb una enverinada centrada rasa que Serramitja no va poder rematar (min 14).

Quasi dos minuts després, Aleix Díaz va iniciar el seu recital en servir una assistència que va permetre a Izan Checa penetrar a l'àrea de penal amb avantatge. El seu xut ras el va conjurar el porter Arnau Riera. Va ser la millor ocasió del Manresa en aquest primer acte. Oumar Bah va poder cometre un segon penal a Aleix Díaz (min 21). La intencionada rematada rasa, al primer pal, de Serramitja (min 33), que Marc Vito va aturar amb mestria, va tancar un espectacular primer període.

A la represa, després d'uns minuts inicials de treva, els jugadors de Ferran Costa van recuperar la iniciativa i Solernou va assistir des de la posició d'extrem dret Aleix Díaz. La seva rematada creuada va fregar la base del pal dret de la porteria andreuenca (min 52). La qualitat del joc de combinació dels manresans va desfermar l'ovació espontània del públic després d'una llarguíssima possessió (min 64). Ton Alcover va mirar de sorprendre Marc Vito en el servei d'una falta des de la frontal de l'àrea de penal, però el porter egarenc va palesar que és una garantia per alt i va blocar el servei que buscava la seva creueta superior esquerra. Toni Sureda va replicar cinc minuts després amb un xut creuat.

L'últim quart d'hora de joc va evidenciar l'esgotament físic i mental dels blanc-i-vermells i l'única ocasió va correspondre a l'equip de Cristian García. Jorge Carreón va centrar des de la posició d'extrem esquerre i Marc Vito va conjurar la rematada de cap de Llanas. Els manresans van lluitar fins al darrer alè, però la igualada inicial va esdevenir definitiva.