Un Navàs erràtic en el tir pateix per guanyar

El Navàs referma la primera posició després d'imposar-se per 59 a 53 al Tàrrega. Els locals van prendre la iniciativa des de l'inici del partit, arribant al final del primer quart amb un avantatge de 8 punts. Però amb el pas dels minuts el percentatge en els tirs anotats va disminuir significativament, permitent que els visitants reduïssin les diferencies a només 2 punts al descans. A la segona part la defensa local va ser clau per evitar que el Tàrrega s'aproximés al Navàs. La gestió en la lluita pel rebot va permetre que, tot i no poder agafar un marge de punts gaire ampli, els locals arribessin als instants finals amb tot de cara per fer-se amb la victòria.