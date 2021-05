el ritme marca la pauta

Penúltim partit de la temporada que el Baxi afrontava amb la baixa addicional de Makai Mason, que era important en els darrers partits, ja que ocupava les places deixades lliures per Ferrari i Dani Pérez. El Gipuzkoa és un equip al qual li costa molt anotar. La previsió, per tant, era la d'un partit en què els visitants havien d'intentar imposar un ritme lent enfront de la velocitat que el Baxi proposa aquest any en el seu joc. D'inici, els locals aconseguien córrer i passaven per damunt del rival, en què només el pivot Okouo plantava cara a prop de la cistella. Però l'entrada de Dee i el seu encert exterior tornava a donar vida als visitants i deixava el marcador anivellat.

Tot i així, el Baxi, amb el seu alt ritme al davant i al darrere, tornava a dominar l'enfrontament i també el marcador. Així, amb una anotació per damunt dels 20 punts per quart, marcava un ritme inabastable per al rival i s'enduia el partit amb el 91-83 final.

Bon joc coral ofensiu, com reflecteixen les 24 assistències (tot i la baixa de Dani Perez) i amb una agressiva defensa d'equip que va permetre córrer en molts moments. En aquest aspecte, va destacar el treball dels dos cincs, Sima i Eatherton, que, a més, van sumar i molt en atac. Ara només falta esperar l'última jornada davant el Baskonia per mirar de sumar la dissetena victoría i veure si n'hi ha prou per entrar als play-offs o, com a mínim, per assolir una plaça per disputar la competició europea la temporada vinent.