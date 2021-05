El Vilatorrada perd per segona vegada contra l'Hospitalet

El Vilatorrada no ha sigut capaç d'aturar l'elevat ritme de joc de l'Hospitalet, que l'ha portat a gaudir de situacions de tir molt còmodes per anotar. Els bagencs no han guanyat cap dels dos duels directes contra l'Hospitalet, aquest de forma clara per 75 a 65, el que els fa perdre el lideratge de la competició.