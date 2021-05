L'equip sènior femení del CN Minorisa no va poder puntuar a Vallirana en un partit presidit per la igualtat fins al quart i decisiu parcial (11 a 6). L'avantatge que van adquirir d'inici les del Baix Llobregat (3 a 0) semblava encaminar el duel cap a una ràpida resolució, però les jugadores de Jordi López van reaccionar i amb gols de Vicente, César i Íngrid Peirón van empatar abans de la conclusió del primer quart. Judit César va donar avantatge a les bagenques tot just iniciar-se el segon parcial, però quatre gols seguits de les locals els van facilitar un marge de tres gols al descans (7 a 4). Les manresanes es van imposar en el tercer (1 a 2) i el duel es va decidir en l'últim quart (3 a 0).