Les Comes obre el circuit més extrem

Un dels santuaris del motor al Bages, la finca surienca de Les Comes de Sererols, va ser l'escenari triat pels impulsors de l'incipient campionat Iberian King per celebrar la primera prova del circuit que ha d'esdevenir el referent d'aquesta especialitat automobilística a la Península Ibèrica i que inclou a les ja consolidades Sòria Extreme i King of Portugal.

Aquesta modalitat, inspirada en la mítica King of the Hammers nord-americana, és la màxima expressió del tot terreny extrem i en la seva categoria més radical i espectacular (Classe A) aplega vehicles completament modificats dotats de fins a 700 CV de potència que són capaços de grimpar per obstacles rocosos aparentment insuperables o baixar per salvatges zones barrancoses.

La prova inaugural del circuit Iberian King va comptar amb la participació de 14 vehicles i de pilots i copilots de quatre països (Espanya, França, Portugal i Andorra). Tots els participants van competir en la Classe A, reservada als prototips més extrems, amb l'excepció de l'andorrà Joan Valls, que va encarar la prova amb un vehicle de sèrie (UTV) que només disposava de lleugeres modificacions (Classe C).

Divendres a la tarda es va fer la volta de reconeixement al circuit de 14 quilòmetres concebut per Pep Vila i el seu equip de col·laboradors. En el segon i definitiu briefing, a petició dels pilots participants, es va decidir que la primera mànega de Les Comes 4x4 Extreme constaria de set voltes al circuit, enlloc de les cinc inicialment previstes, una decisió que va endurir la primera jornada de la prova.

Doble exhibició d'Emanuel Costa

Dissabte, a les nou del matí, es va disputar l'etapa pròleg per decidir l'ordre de sortida de la primera mànega. El ràpid recorregut de tres quilòmetres va permetre als aficionats gaudir d'un primer tast de l'espectacle que els esperava a partir del punt del migdia. Van ser tres hores d'una intensa i trepidant funció del 4x4 més extrem. El portuguès Emanuel Costa, segon a l'etapa pròleg, va superar ben aviat el WSR 500 del francès Jeremie Bourgeois amb el seu indomable Dominator i ja no va cedir la primera posició. Va completar les set voltes previstes en 03 h, 01' 32,538'', mentre que Bourgeois va requerir 03 h, 06' i 24,759''.

L'endemà, diumenge, els participats van afrontar una segona mànega menys exigent, de quatre voltes. Emanuel Costa i el seu copilot Gerardo Sampaio van imposar un ritme constant de carrera i van repetir triomf. Lògicament, Costa i Sampaio van pujar al graó més alt del podi de la I Les Comes 4x4 Extreme. El duet portuguès va requerir 4 h, 37' i 50,76'' per completar les dues mànegues. Jeremie Bourgeois i Julien Thievenaz van finalitzar en segona posició (4 h, 47' i 09,93''), mentre que el pilot de Zamora José Manuel Martín i el seu copilot Luis Gómez va completar el podi (05 h, 00' i 41,75'').

Un odontòleg impulsa el circuit

La passió per l'automobilisme en general i per aquesta especialitat en particular del gallec Jesús Pato Mourelo, de 53 anys, ha estat determinant per al naixement d'aquest campionat. Aquest veí de Sarria (Lugo) es va iniciar en aquesta modalitat el 2015. Un any, després, en la seva segona cursa, va guanyar la King of Walsh (Classe B) amb un Jeep Rangler. El 2017, ja amb un WSR, Jesús Pato Moruelo va vèncer a Gal·les en la màxima categoria (Classe A). El pilot i odontòleg, a través de la seva empresa Galimplant, s'ha convertit en el principal impulsor, promotor i patrocinador del circuit Iberian King, que constarà de quatre proves.

Després de Les Comes 4x4 Extreme, es correrà la Sòria Extreme (18,19 i 20 juny). Els dies 17,18 i 19 de setembre es disputarà la Torrox Extremo 4x4 a la població malaguenya que dona nom a la prova. Els guanyadors del circuit es dirimiran a l'emblemàtica King of Portugal (Vimioso), entre el 7 i el 9 d'octubre.

Els anoiencs Miquel Calsina i Joan Escala van ser els únics representants de la Catalunya Central en la prova inaugural de la Iberian Extreme. Originaris de la Torre i de la Pobla de Claramunt, Calsina i Escala participen des de fa cinc anys «en proves dels campionats d'Espanya i d'Europa de trial extrem, una modalitat que exigeix impulsar el vehicle amb cables i politges per superar les zones més tècniques» detalla Joan Escala. Van debutar a la Sòria Extreme en l'edició del 2019 i van signar una meritòria tercera posició (Classe A). Dissabte, durant la tercera volta de la primera mànega, quan ocupaven la quarta posició, el vehicle de Calsina i Escala, un WSR Margot, es va aturar «per un problema elèctric a la central d'injecció». No es van poder reincorporar a la cursa, però diumenge, els anoiencs van completar la segona mànega amb un temps d'01 h, 50' i 20,890'' i van assolir la desena posició a la classificació final de la I Les Comes 4x4 Extreme.