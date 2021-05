La presència de Mireia Belmonte dona relleu al Trofeu Fèlix Serra Santamans

Les manresanes piscines Manel Estiarte Duocastella van acollir diumenge, al matí, des de les 9 hores, i a la tarda, des de les 18 hores, la reeixida 64a edició del Trofeu Fèlix Serra Santamans, la prestigiosa cita natatòria anual que organitza el Club Natació Minorisa amb el patrocini de la Fundació Jesús Serra.

Un any més, l'altíssim nivells dels nedadors que van assistir a la cita manresana hauria delectat als espectadors, però com que aquesta instal·lació encara no pot acollir públic degut a la crisi sanitària, enguany els aficionats van haver de conformar-se tot i seguint-la mitjaçant la plataforma twitch.

La presència a Manresa de la nedadora olímpica Mireia Belmonte (UCAM Fuensanta) va generar expectació. La badalonina va competir en la prova dels 800 m llisos femenins i va enfrontar-se en un interessantíssim duel a la nedadora de Santander Jimena Pérez Blanco (CD Gredos San Diego). Ambdues estan classificades per a la cita olímpica de Tòquio d'aquest proper juliol.

Jimena Pérez Blanco va marcar el ritme de la prova des dels primer metres, però mai va poder adquirir un avantatge substancial sobre la badalonina, que la va sotmetre a un estret marcatge i va propiciar amb la seva tenacitat que l'emoció per conèixer la guanyadora no és resolgués fins els últims metres.

La filla de l'olímpic Jordi Carrasco, Emma, es va imposar en els 200 m braça femenins, en una prova en què Maria Josep Egea (CN Minorisa) va aconseguir una llustrosa desena posició. La millor classificació entre els nedadors dels club amfitrió la va signar Ignasi Bernaus, setè en els 200 m braça masculins. En conseqüència, Egea i Bernaus van ser honorats amb el guardó cedit per Prada's Sport als millors nedadors locals.