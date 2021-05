El futbol i el bàsquet professionals d'Espanya tornaran a tenir públic a les seves graderies després de més de catorze mesos amb elles buides per la pandèmia, després de l'autorització per part del Ministeri de Sanitat perquè hi hagi espectadors (amb les condicions que pauten les respectives comunitats autònomes).

Així ho han anunciat aquest dimecres el ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes, que després del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut ha assegurat que les dues últimes jornades de La Lliga, en les zones que es trobin en fase 1 de la pandèmia, i el que queda per disputar de la Lliga Endesa de bàsquet, tornaran a comptar amb espectadors en els seus estadis i pavellons.

"Tornarem a tenir públic a La Lliga de futbol i a la de bàsquet. Ho farem seguint els criteris de la pandèmia, la prudència i els que marquin el ministeri de salut. Queden dues jornades de La Lliga de futbol i després tenim més jornades de l'ACB" (de bàsquet), ha assegurat Uribes.

"Farem un protocol amb una sèrie de condicions sanitàries. El criteri és que el públic torna a aquells territoris en fase 1 de pandèmia, on la situació sanitària és millor", ha agregat.