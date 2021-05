Manresa va viure ara fa cinquanta anys el primer partit oficial de futbol femení

El diumenge, 9 de maig del 1971, el desaparegut estadi del Pujolet va acollir el primer partit de futbol femení de competició oficial que es va disputar a la capital del Bages. Els aparellaments de la primera jornada de l'incipient Campionat de Catalunya de futbol femení, també conegut com a Trofeu o Copa Pernod per un dels seus patrocinadors, van propiciar que l'anomenada Selecció Organitzada de Futbol Femení de Manresa i Comarca (SOFFMIC) debutés en la competició com a local contra la formació representativa de la UE Sant Andreu.

Aquella vesprada del segon diumenge de maig, ara fa cinquanta anys, el SOFFMIC va alinear a Isabel Álvarez; Roca, Assumpta Antúnez, Clotilde Morales; Àngels Arrufat, Núria Zueras; Montserrat Selga, Carme Arrufat, Elena Abancó, Concepció Santaeugènia i Pilar Badia.

El resultat inicial del partit va coincidir amb el final. Les dues formacions van signar un empat sense gols. Segons la crònica del corresponsal a Manresa de El Mundo Deportivo a començaments dels anys setanta, «l'entusiasme» exhibit per les 22 futbolistes va ser del tot remarcable. A més, el cronista va destacar l'exhibició d'aptituds futbolístiques de la portera de l'equip amfitrió, Isabel Álvarez i va considerar el resultat com a just, ja que tot i que les andreuenques van dominar en més fases de la confrontació, «les manresanes es van defensar de forma excel·lent». El corresponsal va tancar la seva crònica qualificant el partit «de força interessant».

L'organització del I Campionat de Catalunya de futbol femení sorprèn en ple segle XXI per la seva improvisació i rapidesa. El Mundo Deportivo va anunciar l'inici de la competició el divendres, 7 de maig de 1971. En aquest article s'especifica que «només han passat vuit dies des de l'entusiasta reunió de delegades i delegats a l'edifici Trade en la qual es va acordar constituir l'Associació Catalana de Futbol Femení» i iniciar el campionat.

Una setmana abans, a Santa Coloma de Gramenet, concretament el dissabte 1 de maig, el SOFFMIC va jugar l'anomenat «trofeu promocional» conjuntament amb el FC Cerdanyola, el FC Terrassa i la UE Vic. Les bagenques van assistir a aquest quadrangular en susbstitucií del Reus Deportiu CF, però van classificar-se per a la final, en la qual van cedir contra les vigatanes (0 a 2).

Fins a catorze clubs de Catalunya van estar representats en la primera i única edició d'aquest Campionat de Catalunya patrocinat, també, per dos mitjans de comunicació: Radio Reloj, de Radio España i El Mundo Deportivo: a més de Manresa, mitjançant el SOFFMIC, i van prendre part equips representatius del FC Barcelona (PF Barcelona), UE Lleida, UE At. Gramenet, CF Calella, Vilanova CF, CF Badalona, CSF Tarragona, At. Sabadell, UE Figueras, RCD Espanyol, UE Sant Andreu, CE Banyoles i UE Vic.

Del primer amistós al SOFFMIC

El primer partit de futbol femení del qual tenim coneixement que es va jugar a Manresa el van protagonitzar les alumnes de l'Escola de Magisteri Nostra Senyora de Valldaura, de les germanes dominiques, per la Fira de Sant Andreu del 1970, tal i com va documentar el desaparegut Antoni Quintana i Torres. La finalitat del matx va ser contribuir a finançar el viatge de final d'estudis i va enfrontar a dos combinats d'estudiants. El primer va lluir la samarreta del Centre d'Esports Manresa i, l'altre, la del FC Barcelona. Es van imposar les blau-grana. El Mundo Deportivo se'n va fer ressò i els equips van rebre peticions per anar a jugar fins i tot amistosos al País Valencià.

En paral·lel, a l'institut Lluís de Peguera, gràcies al tarannà innovador de Paquita Ratés, les alumnes de cinquè de batxillerat van començar a jugar a futbol a l'hora de fer gimnàstica el curs lectiu 1969-70. El curs següent, quatre d'aquestes estudiants, Elena Abancó, Isabel Álvarez, Carme Arrufat i Pilar Badia van suggerir jugar un partit de futbol femení per ajudar a finançar l'imminent viatge de fi de curs. El partit protagonitzat per aquella promoció es va jugar al Pujolet el dijous, 28 de gener del 1971, festivitat de Sant Tomàs d'Aquino, després de publicitar-se dins el centre educatiu. Aquella iniciativa va ser l'embrió del SOFFMIC.