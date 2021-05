La reactivació de la secció de triatló de la PC Bonavista-Collbaix comença a fructificar. La participació de sis esportistes de l’entitat al campionat del món de triatló d’hivern de la Rabassa (Andorra) va comportar la consecució de tres preuats ceptres mundialistes en la competició per grups d’edat. Una excel·lent collita que va completar el 23è lloc assolit pel berguedà Joan Freixa a la categoria Elit, en la qual va prendre part com a actual campió d’Espanya.

El mundial de la Rabassa va permetre a Sebastià Catllà fer-se amb el títol de campió del món de triatló d’hivern en el seu grup d’edat (de 50 a 54 anys). El manresà va completar la cursa de 3,5 km, el circuit nevat de bicicleta de muntanya de 6.000 metres i el tram de 5,5 km d’esquí de fons en 48’ i 23’’. A més, aquest registre el va convertir en el triatleta més ràpid de tots els que van participar en la competició per grups d’edat.

La berguedana Alba Xandri es va imposar entre les esportistes de 40 a 44 anys (1 h, 00’ i 25’’). Va tancar la trilogia l’igualadí Carles Sala, el millor del món en la categoria reservada a triatletes de 25 a 29 anys.

Sebastià Catllà, de 49 anys, detalla que després d’assolir la sisena posició a l’estatal d’Ansó va afrontar el mundial «amb l’expectativa de lluitar pel podi en la prova reservada al meu grup d’edat, tot i la incertesa que comporta desconèixer el nivell que poden oferir els oponents provinents de països com França, Alemanya i Rússia». El manresà es mostra «més que satisfet» amb la consecució del ceptre de campió i posa en valor especialment «haver signat el millor temps de tots els participants en la competició per grups d’edat».

La reputada triatleta i corredora de curses de muntanya Alba Xandri va debutar en un mundial de triatló d’hivern amb l’assoliment del preuat títol. Les incursions en aquesta modalitat sempre han reportat èxits a la professora berguedana resident a Avià. No endebades, el febrer del 2018, es va proclamar campiona d’Espanya. Xandri, de 41 anys, contextualitza que «en l’actualitat, faig esport per mantenir la forma física i competeixo per socialitzar i conèixer gent». La berguedana valora «la pinya, la cohesió que hi ha entre tots els membres de l’equip» de la PC Bonavista-Collbaix, tant o més que el campionat del món aconseguit. «Pertànyer a l’equip et fa sentir que has guanyat en família», rebla.

Per la seva part, l’igualadí Carles Sala, de 28 anys, relata les seves vivències a la Rabassa. «Va ser clau per assolir el títol adquirir tres minuts d’avantatge en la cursa inicial. El circuit era ràpid i explosiu, tipus cros». «Després, en el recorregut en bicicleta i en la prova d’esquí de fons vaig poder administrar el temps i ratificar un èxit impensable», sentencia.

Les altres dues triatletes de la PC Bonavista-Collbaix que van participar en la competició per grups d’edat a la Rabassa es van proclamar subcampiones del món. Eli Pracht en la categoria de 44 i 45 anys i Marta Bassa en la prova reservada a esportistes de 40 a 44 anys.

La fecunda maduresa de Freixa

Joan Freixa va competir a la categoria Elit a la cita mundialista com a actual campió d’Espanya. El berguedà, de 43 anys, compagina la pràctica del triatló d’hivern amb la participació en proves de duatló de carretera i de muntanya des de fa quasi dues dècades. L’abril del 2016 es va proclamar subcampió d’Europa de duatló de muntanya a Targu Mures (Romania) i el 2017 va aconseguir el primer títol estatal de triatló d’hivern, un assoliment que va repetir aquest febrer a Ansó.

«L’absència del meu principal oponent, el basc Pello Osoro, es va compensar amb la participació de dos triatletes professionals, Eneko Llanos i Víctor del Corral», diu Joan Freixa. Tot i això, la joventut i explosivitat de Llanos i Del Corral no els van permetre superar l’habilitat del berguedà en la prova d’esquí de fons.

Malgrat la remarcable 23a posició signada a la categoria Elit a la Rabassa, el berguedà considera que «no vaig oferir la meva millor versió. El fred i l’alçada van minvar el meu rendiment i l’alt ritme que va imposar des de l’inici un triatleta italià em van impedir lluitar per una posició propera al quinzè lloc, una classificació que podia assolir». El proper objectiu de Joan Freixa és «revalidar el títol de campió d’Espanya».