La massa social del CN Minorisa triarà la imatge de la nova etapa del CN Manresa

Evolució, renovació o modernització. La imatge corporativa de la nova etapa del Club Natació Manresa pretén dotar l’entitat d’un logotip amb una estètica contemporània inspirada en l’escut ideat i dissenyat l’any 1933 pel primer president del club, Marc Casaponsa, amb la col·laboració de l’il·lustrador i dibuixant manresà Joan Vilanova.

La junta directiva de l’encara anomenat Club Natació Minorisa ja va fer públic el seu propòsit de dotar la nova etapa del Club Natació Manresa d’una renovada imatge corporativa en la darrera assemblea. I ahir, a través del servei de videoconferència Zoom va presentar a tots els socis, sòcies i esportistes de l’entitat les dues propostes que ha elaborat Jordi Barris-Esparbé i Guixà, fundador i dissenyador gràfic d’Àrtik. Estudi creatiu, per tal que la massa social de club sigui qui triï la imatge que consideri més adquada i escaient.

No endebades, que l’elecció sigui conseqüència de la implicació de tots els estaments de l’entitat és un altre dels objectius de Montse Gomariz i del seu equip de col·laboradors. En definitiva, la presentació d’ahir obre un procés participatiu per escollir la futura imatge corporativa del CN Manresa del qual es vol que «siguin partícips» tots els «esportistes, socis i sòcies» de l’entitat, ja que es considera que la recuperació del nom històric del club és «un pas de gran transcendència per a l’entitat, per a la ciutat de Manresa i per al món de la natació catalana». En conseqüència, la junta directiva facilitarà a totes les famílies d’esportistes i associats una via senzilla per accedir al programari d’administració d’enquestes Google Forms per prendre part en la votació que es tancarà el proper dilluns a la mitjanit.

Elisabet Ventura, secretària de la junta del CN Minorisa va obrir la presentació telemàtica del procés participatiu i de les propostes. Ventura va remarcar que «volem enllaçar el futur del club i del seu projecte esportiu amb el patrimoni d’una entitat històrica, la única que ha donat esportistes olímpics a Manresa».

Dues propostes per evolucionar

El dissenyador gràfic Jordi Barris-Esparbé i Guixà va agrair la possibilitat d’entomar una feina d’aquestes característiques i va especificar que suposava «un repte i una responsabilitat, però també un orgull». El fundador d’Àrtik va detallar i contextualitzar el procés creatiu que va desenvolupar Marc Casaponsa per crear el primer escut de l’entitat i va especificar que les seves propostes pretenen ser «una evolució d’aquell logotip, una modernització respectuosa amb la tradició» i la petja que la imatge primigènia ha deixat en l’imaginari col·lectiu de la ciutat.

El procés d’investigació endegat per Jordi Barris-Esparbé i Guixà per conèixer l’essència del CN Manresa i les característiques de la imatge corporativa de quinze dels clubs més representatius de la natació i el waterpolo catalans el van conduir a elaborar els dos dissenys que presenta, anomenats «carrils» i «onades».

Una de les característiques que comparteixen ambdues propostes és la vocació de «potenciar» en la nova imatge corporativa del CN Manresa el nom de la ciutat. Per això, en tots dos apareix amb un traç «més gruixut». A més, en ambdós s’utilitzen lletres majúscules «per transmetre una sensació de força». Barris-Esparbé i Guixà va argumentar que ha inclòs l’any de la fundació de l’històric CN Manresa en ambdós per retre «un homenatge al passat, com a representació gràfica del legacy».

Per al seu creador, el disseny anomenat «carrils» remarca «l’àmbit competitiu» del club mentre que considera que «la presència de l’aigua a la segona imatge, a través de les onades, la dota d’un aire de proximitat». D’altra banda, Jordi Barris-Esparbé va incidir en què el color blanc de la M que simbolitza Manresa «la potencia, li dona més visibilitat i connecta millor el disseny amb la tradició». «El dota de memorabilitat, ens permet evocar amb més facilitat la imatge del primer escut».

Quan estava fent la paperassa constitutiva del CN Manresa, el primer president i fundador, Marc Casaponsa, va pensar que crear un escut seria millor que utilitzar un tampó provisional amb les sigles. Ell mateix va fer el primer esbós. La idea de situar a la part central de la imatge una gran M en referència a Manresa la va extreure d’un logotip que li cridava molt l’atenció, el de la nord-americana Yale University, caracteritzat per una inconfusible Y.

Per afinar el dibuix va contactar amb l’il·lustrador i dibuixant Joan Vilanova, que en va perfeccionar el disseny. Finalment, es va decidir tancar-lo en un triangle, molt a l’estil del racionalisme de moda en el grafisme dels anys trenta del segle passat.

Conèixer l'essència de l'entitat per crear la seva futura imatge

El dissenyador Jordi Barris-Esparbé i Guixà va revelar que per crear les propostes de nova imatge corporativa del Club Natació Manresa, primer, es va voler impregnar del significat dels adjectius que segons els associats el defineixen històricament. Vocació per la formació. Excel·lència. Legacy (llegat). Prestigi. Rigor. Exigència. Club esportiu de referència a la Catalunya Central. Sentiment. Orgull de pertinença. Aquest va ser el bagatge que les persones consultades li van transmetre i que Barris-Esparbé ha intentat plasmar en ambdós dissenys gràfics.