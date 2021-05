Mig miler de persones van participar diumenge passat a Navàs en una nova edició de la marxa La Romànica, una caminada que habitualment té 83 km de llargada però que, després de la suspensió del 2020, ha tornat enguany amb novetats, entre les quals dos circuits de 48 i 36 km. L’organització, satisfeta del desenvolupament de la jornada, confia recuperar el metratge característic de la ruta de cara l’any vinent.

Des de bon matí es va respirar un excel·lent ambient al passeig de Navàs, on hi havia carpes, arcs i paradetes que animaven l’inici de la jornada. Els participants en la prova Medium (48 km) van emprendre la marxa entre les 7.45 i les 8 del matí, per fer l’itinerari Navàs, la Torre de Merola, Cal Marçal, Cal Pallot, Sant Pau de Pinós, Sant Miquel de Terradelles, Santa Maria de Cornet i, de nou, Navàs. Els inscrits en la prova Minor, de 36 km, van anar en autobús directament fins a Cal Marçal. Un canvi d’última hora va ser l’augment en 2,5 km de la ruta per tal d’evitar creuar el riu, ja que les pluges dels dies anteriors desaconsellaven fer aquest pas.

La Romànica aplega cada any marxaires que volen gaudir tranquil·lament de l’itinerari i per això van caminant pel sender GR-176 contemplant la natura i el patrimoni de les ermites romàniques. Hi ha, però, també, un destacat contingent d’atletes que realitzen el traçat corrent per tal de posar a prova el seu estat de forma.

Des de l’organització van destacar que La Romànica d’enguany «no només ha estat una simple marxa excursionista sinó que ha sigut un dia d’optimisme, de desconnexió i festivitat, la qual cosa tots i totes trobàvem a faltar després d’un any marcat per múltiples limitacions».

La sortida va ser esgraonada per evitar aglomeracions i es va mantenir la distància de seguretat, i es va prendre la temperatura a tots els participants. En els controls i els avituallaments, era obligatori l’ús de la mascareta. A més, els aliments es van envasar individualment i les begudes es van servir en un got solidari d’Althaia. Així mateix, tots els envasos i els utensilis que es van fer servir eren biodegradables i, per tant, més fàcilment reciclables.

«Estem molt contents que la feina de més d’un any i la implicació de centenars de persones hagi aconseguit aquesta Romànica d’alta qualitat», van apuntar els responsables de posar dempeus la prova: «creiem que tant els organitzadors com els participants hem hagut de fer un gran esforç d’adaptació, però estem orgullosos de tenir una tradició tan noble com aquesta».

Els organitzadors ja pensen en la següent edició amb ganes de recuperar el quilometratge habitual i, amb més temps per endavant, augmentar la participació.