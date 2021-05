Les competicions de gimnàstica es van retrobant mica a mica amb la presencialitat de les participants, després d’una primera represa on-line, i el Club Rítmica Manresa va incorporant a les proves joves participants que, en alguns casos, fa quinze mesos que no havien tornat a disputar un torneig oficial. El passat cap de setmana, a Santa Coloma de Farners, l’entitat va portar vuit equips al Trofeu Primavera, tot un indicatiu del seu bon estat de salut després d’un any complicat.

El club va aconseguir a finals d’abril classificar els equips juvenil i infantil de nivell VII pels Campionats d’Espanya, mentre que el cadet hi serà si hi ha alguna baixa entre els participants catalans. En la competició que va tenir lloc a la localitat de la Selva, aquests conjunts van continuar la seva preparació i el juvenil va obtenir una lluïa primera plaça amb una formació de 2 cordes i 3 cèrcols; l’infantil va competir amb 5 cèrcols, essent l’únic de la seva categoria en joc a la prova.

L’equip d’infantil IV va fer 2n en 5 pilotes i 3r en 5 mans lliures. Per la seva part, el d’infantil V va ser segon en la prova de 10 maces, i va ser l’únic participant en 5 mans lliures, fent una bona puntuació. El conjunt júnior VI també va aprofitar la cita de Santa Coloma per continuar la seva preparació i va oferir un exercici de 10 maces. El cadet VII va causar finalment baixa i no va competir.