El conjunt femení de l’Avinent Manresa disputa avui la segona jornada de la Lliga Iberdrola-Divisió d’Honor femenina de clubs, a les pistes Rio Esgueva, de Valladolid, amb el repte de classificar-se per a la gran final que tindrà lloc el 13 de juny a La Nucia (Alacant). Després d’obtenir una destacada 2a posició al quadrangular celebrat a finals d’abril al Congost, l’equip manté les seves opcions, i a la ciutat castellana s’enfrontarà l’At. San Sebastián (que parteix com a favorit), la Universidad León Sprint At. i el CA Valladolid.

L’Avinent té les baixes de Mar Juárez, que competeix als 35 km dels Europeus de marxa, a Podebrady (Txèquia), les corredores de mig i fons Meritxell Soler i Núria Tió, i les llençadores Gemma Brisa i Alba Estévez.