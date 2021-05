Ja es preveia en cada compareixença pública del francès, sobretot des que l’equip va superar els pitjors moments de la temporada per arribar al maig amb dos títols en disputa, però a una setmana del final de la temporada no només no s’han rebaixat les insinuacions, sinó que els missatges de Zinedine Zidane assenyalen cada vegada de forma més clara que el seu camí es dirigeix cap a la porta de sortida del Reial Madrid al final d'aquesta temporada.

Abans de visitar aquest diumenge l’Athletic Club (18.00 h), amb l’obligació de guanyar per evitar que l’Atlètic es pugui proclamar campió de la Lliga, Zidane va anar deixant en roda de premsa els habituals senyals dubitatius sobre el seus futur: «Pots pensar que quan jo ho deixo, ho faig perquè em trec la responsabilitat o perquè s’han complicat les coses, però no me’n vaig anar per això. Tot el que faig, ho faig al màxim i arriba un moment en què cal canviar», va discórrer Zidane enmig d’una dissertació en tres respostes que va deixar les frases que han acabat d’evidenciar que la seva continuïtat està, almenys, molt en dubte. «Hi ha moments on hi has de ser i altres en què s’ha acabat i has de canviar», va insistir, sempre generalitzant.

L’excés de zel a l’hora de torejar les preguntes sobre el seu futur van encendre les alarmes fa uns mesos i, en cada roda de premsa, la sortida de Zidane pren força.