Els equips del Centre Gimnàstic del Berguedà, de Puig-reig, van reprenent el contacte amb la gimnàstica de competició després de viure un any complicat. El retorn als pavellons per participar en trofeus oficials, de forma presencial i no on-line, és el millor al·licient per a les joves esportistes, que van haver d’estar molts mesos sense poder practicar.

L’entitat va ser present fa uns dies, a Terrassa, en la segona fase de la Copa Catalana de gimnàstica artística femenina, assolint diversos resultats de mèrit tant en la categoria escolar com en la de base. L’equip escolar B petites, format per Nàdia Sánchez , Jana Isaach i Martina Molist, va acabar 1r, amb Sánchez segona en l’apartat individual.

En escolar C petites, Elena Pau va ser la primera i Paula Corominas la tercera. Ona Nevado va ser 11a en escolar D petites, i Laura Campos, 22a en escolar D grans. El conjunt d’escolar E grans, integrat per Aina Macià , Marta Pont , Gina Vilardaga i Laia Soler, va obtenir el 1r lloc, igual que Soler en la classificació individual.

En la categoria de base, 2a plaça per l’equip Base 2 grans, amb Júlia Pons, Bruna Pujols, Maria Riu i Gina Tort. El Base 4 grans, que va estar compost per Carla Bertran, Núria Canudas, Núria Sáez, Ànnia Vilardaga i Núria Soler va ser 3r. Per la seva part, el Base 3 mitjanes, amb Neus Bartoló , Berta Claret , Núria Junyent i Clàudia Roca, va ocupar la 8a plaça. Laia Marfà va obtenir la 5a posició en Base 3 grans.