Tenien clar que no volien deixar escapar l’oportunitat i anit a Goteborg la van aprofitar amb autoritat i una golejada que les confirma com les millors d’Europa. El Barça va conquerir la seva primera Lliga de Campions derrotant el Chelsea per 4-0 i el club esdevé el primer en conquerir el trofeu més preuat tant en la categoria masculina com la femenina. Entre les campiones hi figuren la jove defensa Jana Fernández, de Sant Esteve Sesrovires, a qui l’entrenador Lluis Cortès ha donat enguany minuts de qualitat a la competició, i la igualadina Berta Carles, preparadora física.

Poc es podien imaginar les jugadores blaugrana un millor inici per a un partit llargament esperat. Quan encara no s’havia disputat ni mig minut de la final, Martens va fer una gran jugada que va culminar amb un xut que es va estavellar al travesser. Graham Hansen va recollir el refús i la pilota es va enverinar fins el punt que Leupolz la va introduir a la seva pròpia porteria per culpa d’un rebot.

El gol va deixar tocat el Chelsea, però encara més el fet que les catalanes van marcar tres cops més i al minut 35 ja vencien per un contundent 0-4. Pràcticament, el mateix que el Lió li va fer al Barça fa dos anys en la final de Budapest, que aleshores va acabar 4-1.

La perillosa davantera Pernilla Harder va tenir una gran ocasió al minut 2, però el seu xut es va escapar per sobre de la porteria defensada per Sandra Paños. Hermoso va replicar amb una rematada desviada, i novament Harder va guanyar l’esquena a la defensa però la seva acció, al minut 8, va acabar en córner, a la sortida del qual Eriksson va rematar alt.

Les londinenques no donaven el seu braç a tòrcer, però el segon gol de la nit el va anotar Alèxia, que va jugar tot i unes molèsties a la cuixa, transformant un penal comès sobre Hermoso quan la madrilenya es disposava a rematar. Aitana, poc després, va culminar una bella jugada trenada per les dues mateixes protagonistes, Hermoso i Alèxia: la talentosa migcampista de Sant Pere de Ribes, escollida com la millor jugadora de la final, es va plantar sola davant de Berger i no va perdonar. No s’havia arribat al minut 20 i el Barça ja dominava per un contundent 3-0.

Les barcelonistes, amb la pilota a terra, es van mostrar intractables, però el Chelsea tampoc va tenir gaire ocasions per imposar un joc més físic. Kerr, al 34, va xutar sense poder precisar en una mala sortida de Paños, i al següent minut Aitana va enviar la pilota a Martens, la holandesa va fer una jugada colossal per l’esquerra i va deixar l’esfèrica en safata de plata a Graham Hansen, que només la va haver d’empènyer per posar el 0-4 al marcador.

El Chelsea va sortir a la segona part a pressionar la sortida de la pilota del Barça, i va disposar d’algunes ocasions però cap va portar gaire problemes a Paños. Amb el pas dels minuts, l’equip de Cortès va anar controlant la situació i va exhibir un cop més que no té contrincant amb la pilota als peus. En el minut 70, el tècnic va fer entrar Vicky Losada, i en el 81 Melanie Serrano, dues veteranes llegendes d’un equip que, després de guanyar la Lliga, va escriure ahir el seu nom a la història.