No es va concretar en el marcador fins al minut 83, però ahir el futbol va ser just amb el Centre d’Esports Manresa i el marcador va reflectir, encara que no en tota la seva dimensió, la superioritat del joc i de la proposta futbolística dels manresans al Municipal Nou de Santa Coloma.

Els blanc-i-vermells es va imposar a la Fundació Esportiva Grama (0 a 1) i van tancar la Fase d’Accés a les Eliminatòries d’Ascens a la Segona Divisió RFEF, en tercera posició, amb 37 punts, a només un punt del segon classificat, la UE Vilassar de Mar (38) i a cinc del primer, la UE Sant Andreu (42). Per tant, seran els andreuencs i els vilassarencs els que accediran als quarts de final de les fases d’ascens, sempre i quan el Club Lleida Esportiu Terraferma (Segona B), no es quedi sense opcions de pujar a la Primera Divisió RFEF dimecres, en la penúltima jornada de la segona fase d’aquesta categoria, i la Federació Catalana de Futbol (FCF) decideixi, inesperadament, que el seu filial, el FC Vilafranca, no pot jugar les eliminatòries d’ascens. Els manresans no han perdut cap partit a la segona fase i la tanquen amb un balanç d’una victòria i cinc empats.

A Santa Coloma de Gramenet, la possessió de la pilota i la iniciativa ofensiva van correspondre als jugadors de Ferran Costa el 80% dels minuts jugats. Fins i tot, el percentatge de temps que els visitants van trenar el seu acostumat joc combinatiu d’alta escola a camp contrari va ser altíssim. Tot i això, la primera ocasió de gol va correspondre als amfitrions. Ángel González va penetrar com extrem per la dreta, va centrar amb intenció i Óscar Muñoz va rematar des de l’àrea de gol. Òscar Pulido va mostrar agilitat felina per evitar el gol (min 2). L’exhibició de joc dels manresans no es va concretar en la primera aproximació d’extrema perillositat fins al minut 26. Toni Sureda va rebre a l’interior de l’àrea de penal i, a la mitja volta, va xutar amb potència amb la dreta. Daniel Guiseris, el porter local,va respondre amb la seva primera intervenció de mèrit. Èrik Rafael va tornar a posar a prova les habilitats de Guiseris dos minuts després i Óscar Muñoz va replicar amb un xut que no va comprometre Òscar Pulido (min 29).

Penal, recital i un decisiu golàs

Quan faltaven sis minuts per al final del primer acte, una jugada iniciada per Ález Sánchez va culminar amb un servei a Juli Serrano i la centrada d’aquest la va tallar amb la mà el central Juan Carlos Oliver, exclòs per doble amonestació per les seves reiterades protestes a l’àrbitre. Toni Sureda (min 40) el va executar arran de la base del pal dret de la porteria colomenca i Daniel Guiseris va respondre amb la seva segona gran aturada d’una tarda pletòrica.

La intensitat i ambició dels manresans no es va temperar a la represa i quan encara no sabien consumit 40 segons un xut dels visitants va sortir a només un pam de la base del pal dret de la porteria de la FE Grama.

La millor ocasió de l’equip de Juanma Pons va ser la rematada al pal dret de la porteria d’Òscar Pulido del migcampista Antonicelli (min 69). Daniel Guiseris (min 71) va aconseguir aturar, de forma inversemblant, un xut des de l’àrea de gol d’Álex Sánchez i la rematada d’Èrik Rafael (min 72) va topar amb l’esquena de Yeray quan ja s’introduïa a la porteria. Guiseris va completar la seva magistral actuació en treure una mà increïble per conjurar el xut a la mitja volta de Franco (min 81), però dos minuts després, l’obús arran la base del seu pal esquerra va ser del tot inabastable per al porter colomenc i el juvenil Àlex Iglesias es va convertir en l’artífex del triomf.