El Manresa FS juvenil amb la permanència assolida va viatjar a les Illes Balears per jugar davant un equip pràcticament descendit, el Gost Sagrat Cor (5-3). Els locals varen fer un joc directe buscant constantment al seu pivot mentre els manresans la seva pressió no era efectiva, ja que el sistema local trencava el fet de tenir la defensa en una línia molt elevada. Amb aquests paràmetres, els mallorquins varen obrir el marcador per dues vegades consecutives acabant el primer temps amb un parcial de 3-1. Al segon temps,Sergi Saldaña va modificar el sistema defensiu manresà i això va equilibrar el partit amb un parcial de dos gols manresans. Amb el joc de cinc dels bagencs, els balears varen obtenir el cinquè i definitiu gol.