El trajecte del CB Navàs per la primera fase de la competició és immaculat i ahir el conjunt bagenc va firmar una contundent victòria a la pista del CB Mollerussa. El matx va quedar decidit en un tercer quart portentós que els visitants es van fer seu amb un parcial de 8-28.

L’equip navassenc sabia que el triomf li atorgaria el primer lloc matemàticament, i des del xiulet inicial va sortir amb ganes de no deixar escapar l’oportunitat. Els jugadors van actuar molt concentrats, i sempre van anar per davant en el marcador. El primer quart es va acabar amb 17-22, i el Navàs va saber mantenir l’avantatge, motiu pel qual va arribar al descans amb un clar 29-42. En el tercer quart, el Navàs va agafar la directa i una molt bona defensa i un atac dinàmic van acabar de sentenciar el partit, amb un marge final de 22 punts a l’electrònic.

Un cop ha assegurat la primera plaça del seu grup, el Navàs disputarà ara una segona fase de 8 equips a un partit per volta que donarà quatre places per a la fase final d’ascens, en seu per decidir.