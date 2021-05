El Solsona va sumar un punt d’or després de patir a l’històric camp del Martinenc (0-0). El conjunt visitant, que va tenir moltes baixes a les seves files, va perdonar més del compte durant la primera meitat i va acabar patint davant d’un conjunt local que va buscar el gol de la victòria fins al darrer moment.

El Martinenc, que estrenava entrenador, va començar amb nervis i sense confiança. Aquesta situació, la va aprofitar l’equip de Solsona per dominar mitjançant la possessió de la pilota. Durant els primers minuts, els visitants van gaudir de múltiples oportunitats però sense encert. Es va arribar al descans amb el marcador inicial. A la represa, l’entrenador visitant va moure fitxes però l’equip no es trobava còmode. Els jugadors locals, amb un joc molt directe, van començar a collar el rival i van tenir les seves ocasions. En els darrers vint minuts de joc, els solsonins van defensar amb molt de rigor la porteria de Barcons per deixar els locals sense marcar. La setmana vinent, els jugadors del Solsona rebran la visita a casa del Martorell.