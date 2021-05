Transmet autèntica passió per l’hoquei patins i, després de setze temporades de practicar aquest esport de forma ininterrompuda, a vegades fins i tot immoderada, el seu compromís i perseverança li han reportat l’anhelada recompensa.

El defensa manresà del CP Manlleu, David Navarro, de 22 anys, va contribuir i segellar l’ascens de l’equip osonenc a l’OK Lliga, el passat dissabte, 8 de maig, a Capellades, en un partit decisiu per a ambdues formacions. En conseqüència, després de tres exercicis a l’OK Lliga Plata, David Navarro tindrà l’oportunitat de debutar a la màxima categoria de l’hoquei patins estatal el proper setembre amb els manlleuencs.

No endebades, el manresà no considera cap altra possibilitat. «Al Club Patí Manlleu, després de set temporades, l’equip és la meva família i el club la meva llar. A més, Quim Casalí i Arnau Casanovas continuaran com a tècnics. Per tant, no veig on puc gaudir i aprendre més el curs de la meva estrena a l’OK Lliga que no sigui al CP Manlleu», sentencia.

Tres exercicis per a un ascens

La generació de joves jugadors que ha certificat el retorn del club osonenc a l’elit va començar a jugar amb el primer equip de l’entitat el curs esportiu 2017-18, després de consumar-se el descens del CP Manlleu a l’aleshores anomenada Primera Nacional. Encara amb el navassenc Jordi García com a baluard a la porteria i amb Josep Maria Rovira a la banqueta, els membres de l’equip júnior de l’entitat que havien conquerit un campionat d’Espanya i un de Catalunya les dues temporades precedents (Gerard Folguera, Pol Franci, Marc Pujadas, Adrià Ballart, Pol Molas, Albert Bigas i el manresà David Navarro) van iniciar un procés de maduració que els ha conduït a assolir l’ascens quatre cursos després. «Aquell exercici, vaig jugar pocs minuts al primer equip. El compaginava amb el júnior A, la formació que em corresponia per edat, i amb el filial que militava a Nacional Catalana», rememora David Navarro. «Però ha estat una de les temporades en les quals més he après i més he progressat com a jugador», reflexiona el defensa manresà.

La decidida aposta per aquell talentós grup de jugadors es va accentuar l’estiu següent. «Quasi tots els membres de l’equip érem novells, sènior de primer any. Havia de ser un any d’adaptació, de donar-se a conèixer a la categoria, de començar a fer-se respectar pels àrbitres», assenyala. Tot i això, els manlleuencs, entrenats pel tàndem format per Ramon Anglada i Aleix Prims van tenir opcions de pujar de categoria, però perdre quatre dels últims cinc partits de la primera edició de l’OK Lliga Plata els va deixar sense possibilitats i els va conduir a la cinquena posició final. La temporada passada, quan l’esclat de la crisi sanitària va aturar la competició a falta de sis jornades, el CP Manlleu Embotis Solà ocupava la segona posició al grup Nord de la categoria, amb els mateixos punts que el primer, el CH Mataró, l’equip que va assolir l’ascens per decisió de l’ens federatiu estatal. «La nostra trajectòria va ser bona en línies generals», explicita el manresà. Però hi havia un aspecte a millorar. «Amb assiduïtat, se’ns van complicar partits teòricament assequibles contra oponents d’inferior nivell. Vam caure en aquest parany massa vegades» confessa David Navarro. En aquest context, el goal average general va dictar quin equip pujaria a l’OK Lliga.

De la conjura a Capellades

Tot i perdre a Adrià Ballart i Roc Pujadas, fitxats pel CE Noia Freixenet, tots els jugadors manlleuencs es van conjurar per aconseguir l’ascens aquest exercici en la reunió prèvia a l’inici de la pretemporada. L’arribada a la banqueta del CP Manlleu de Quim Casalí, el tècnic amb el qual la majoria dels membres de la plantilla va assolir l’estatal júnior, va propiciar «que milloressim la comunicació entre nosaltres dins la pista» i que «afermessim la nostra identitat com a equip. Som un conjunt intens i cohesionat que executa una asfixiant i incòmode pressió defensiva i descaradament ofensiu».

La derrota encaixada a la pista del SHUM Maçanet a l’avantpenúltima jornada (4 a 3) va impedir als manlleuencs certificar el desitjat ascens a la seva pista contra el RC Josaleta (8 a 1). «Els de la Selva ens van remuntar un marcador favorable d’1 a 3 en els últims minuts. L’efectivitat golejadora i evitar momentànies pèrdues de concentració o d’intensitat en el tram final dels partits són les nostres assignatures pendents», afirma el jugador manresà.

Tot i que el Finved Capellades va adquirir avantatge en el marcador, els manlleuencs es van imposar a l’Anoia (1 a 3) i van segellar l’ascens a l’OK Lliga. Diumenge, després de superar l’Arenys de Munt en la primera semifinal (1 a 0), els manlleuencs van competir de tu a tu amb l’experimentat PAS Alcoi a la final de la Copa de la Princesa i només van cedir a la pròrroga contra els amfitrions (5 a 4).

David Navarro es va iniciar en la pràctica de l’hoquei patins la temporada 2005-06, la primera del recentment constituït Club Patí Manresa. Va completar nou exercicis amb els equips formatius de l’entitat manresana. Tot i que sempre ha jugat «com a defensa i organitzador», la seva habilitat i potència no li van impedir convertir-se en un consumat golejador. El manresà recorda que «una temporada, vaig marcar 82 gols».

L’exercici 2013-14, l’equip infantil del CP Manresa liderat per David Navarro, que ja s’havia integrat al programa de tecnificació de la Federació Catalana de Patinatge (FCP), es va classificar per disputar la Copa Catalunya. L’estiu del 2014, amb 15 anys, va fitxar pel CP Manlleu. «Va ser una decisió difícil per a la família, doncs acceptar l’oferiment implicava el compromís dels meus pares i un notable esforç econòmic».

El primer curs va ser extremadament difícil, oimés quan els tècnics li van explicitar que la seva progressió depenia del fet de prescindir del seu habitual sobrepès. «Vaig perdre 15 o 20 kg en sis mesos i vaig haver d’adquirir una mentalitat competitiva», revela. Assolir l’estatal júnior el maig de 2017 i el campionat de Catalunya l’abril del 2018 ho van compensar amb escreix. Ara, el somni del debut a l’OK Lliga és més a prop que mai per a David Navarro.