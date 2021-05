Les lesions tornen a ser un maldecap per Pedro Martínez, el tècnic del Baxi Manresa. El club va informar ahir que els alers Makai Mason i Guillem Jou estan descartats pel darrer partit de la lliga regular, que enfrontarà els bagencs amb el TD Systems Baskonia, i el base Dani Garcia és dubte de cara a aquest duel transcendental per saber si l’equip jugarà els play-off o, finalment, en quedarà fora.

L’escorta germano-americà del Baxi, Makai Mason, no competirà en el darrer partit de la lliga perquè encara no s’ha pogut recuperar de la lesió al turmell que es va fer en el partit conra el Coosur Real Betis.

Per la seva part, el capità Guillem Jou tampoc no s’ha pogut refer de la lesió al peu que de moment li impedeix entrenar. Segons va informar el club, encara li cal més temps de recuperació i no estarà a punt per jugar contra el Baskonia.

Qui no està del tot descartat és el base mataroní Dani García, que arrossega unes molèsties a l’adductor des del partit que el Baxi va disputar contra l’Acunsa GBC. El jugador encara no ha pogut entrenar a les ordres de Martínez.

Un partit decisiu

A hores d’ara, el Baxi ja ha jugat 35 partits i n’ha guanyat 16, els mateixos que Morabanc Andorra, Unicaja i Herbalife Gran Canaria. Els tres rivals de l’equip bagenc per la vuitena i última plaça d’accés al play-off, però, tenen un avantatge que pot ser capital: tots tres juguen entre setmana la penúltima jornada, en la qual als manresans els toca descansar (la lliga té 19 equips, número imparell). L’Unicaja visita l’Acunsa, el Gran Canaria rep el València i els andorrans juguen a Badalona contra el Joventut.

La darrera jornada es jugarà al llarg del cap de setmana, si bé tots els partits decisius per a algun dels objectius en joc (play-off, permanència, ...) es disputaran el diumenge a les 18.30 h. El Congost acollirà el decisiu Baxi-Baskonia mentre l’Unicaja rebrà el Real Madrid, l’Andorra farà d’amfitrió de l’Acunsa i el Gran Canaria viatjarà a Sevilla per enfronar-se al Betis. Si un dels rivals del Baxi aconsegueix dues victòries, el play-off s’esvairà pels manresans.