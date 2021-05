El CE Manresa no dona per finalitzada la temporada encara. El club blanc-i-vermell ha enviat unes al·legacions a la Federació Catalana de Futbol amb les quals reclama disputar les dues eliminatòries d'ascens a la Segona Divisió RFEF en considerar que el Vilafranca, conjunt que va aconseguir ascendir, no ho pot fer en ser filial del Lleida, que ahir va perdre les últimes opcions d'ascendir a Primera.

D'aquesta manera, els manresans expliquen que aleshores pujaria directament el Terrassa, tercer classificat de la fase d'ascens, sense necessitat de disputar aquestes eliminatòries, i el següent equip amb mèrits per disputar-les seria el manresà, que va quedar tercer de la ronda intermèdia, darrere del Sant Andreu i del Vilassar.

Precedents favorables al CE Manresa

El CE Manresa al·ludeix també a d'altres casos de grups de l'estat, com el del Numància B o el Còrdova B, també a Tercera Divisió ,en què els dos filials no disputaran la fase d'ascens, en poder coincidir amb els seus primers equips, i han cedit el lloc en la fase d'ascens al Mirandés B o a l'Àvila, d'una banda, i al Pozoblanco, de l'altra.

Ahir a la nit, el Lleida va quedar totalment descartat per pujar a Primera Divisió RFEF ja que va caure al camp de l'Hèrcules per 3-1. El conjunt de la Terra Ferma necessitava guanyar els dos partits que li quedaven per deixar lloc al seu filial. En no poder-ho fer, obre una porta a les reclamacions del Manresa.